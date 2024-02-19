Antep’in 78 yıllık gazetesi Sabah basılı yayınına son veriyor

Türkiye’nin en eski yerel gazetelerinden Sabah (Antep), ekonomik zorunluluklar nedeniyle basılı yayınına son veriyor.

1946’da Osman Tuzcu’nun Gaziyurt adıyla kurduğu, 2 Şubat 1962 sonrasında Sabah adını alan gazete bundan böyle dijital ortamda yayın hayatına devam edecek.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Nurgün Balcıoğlu, Türkiye’nin ekonomik koşullarının yerel seçimden sonra daha da ağırlaşacağını belirterek bu kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Gazetenin ikinci kuşak sahibi Aykut Tuzcu’nun 2019’da vefatıyla birlikte ekonomik sıkıntıların daha da arttığını, bu süreçte ayakta kalmak için büyük mücadele verdiklerini belirten Balcıoğlu, “Gazete girdilerine birbiri ardına gelen zamlar, basılı yayın hayatına devam etmeyi zorlaştırdı. Seçim sonrasında doların 40 lira seviyelerine çıkması bekleniyor. Bu doğal olarak maliyetleri daha da artıracak” dedi.

"Tüm kurumlar gibi, basın da dökülüyor"

Balcıoğlu, İstanbul basını ile başlayan, medya-iktidar ilişkisinin yıllar içerisinde basına olan güveni çok zedelediğini, bu çıkar ilişkisinden uzak duran gazetelerin her zaman büyük sıkıntılarla yayınına devam ettiğini söyledi.

“Devletten beslenen basın olmaz. O zaman gazetecilik yapamazsınız” diyen Balcıoğlu, AKP’li belediyeleri de eleştirdi:

“AKP’li belediyeler, kendilerine bağlı besleme basın yarattılar. Kim iyi yazar, daha çok yer verirse onu beslemeye başlıyor. Bu yüzden de kamuoyu, çoğu gerçeğe ulaşamıyor. Son yıllarda ülkede çalmanın, haraç yemenin itibar, dürüstlüğün, çalmamanın aptallık olarak değerlendirildiği bir sürece girdik. Bu başta basın, hem her kurum ve sektörde böyle. Herkes kendi çapında yiyor, bunu bilen basın da bana da payımı ver, susayım diye yolunu buluyor.

Gazetecilik bu mu? Tüm kurumlar gibi, basın da dökülüyor. Gazetecilik yapmanın şevki ve heyecanı kalmadı. Kokuşmuş bir ortamda ilkelerinizden taviz vermeden yolunuza devam edebilmeniz çok zor.

"En büyük neden insanların okumaması"

Balcıoğlu Sabah’ın konuşmasında okura da eleştiri yöneltti:

“Antep okur-yazar oranı düşük, son derece az okuyan bir kent oldu her zaman. Gazeteye ilgisizlik, her ne kadar dijital dönüşümle açıklanmaya çalışılsa da bence en büyük neden insanların okumaması. Sorduğunuzda, haberleri internetten okuduklarını söylüyorlar. Ancak, bilgiye dayalı sorduğunuz şeylerin çoğu yanıtsız kalıyor. Çünkü internette de habere bakıp geçiyor, okumuyor.

Türkiye’de gazetecilik yapmanın koşullarının ortadan kalktığını söyleyen Balcıoğlu “Türkiye, her yönden büyük bir çıkmaza doğru yol alıyor. Ülkenin şartları, demokrasi ve hukuk açısından geldiğimiz nokta ve içinde yaşadığımız koşullar, basın özgürlüğüne büyük darbe vuruyor” diye konuştu.

Balcıoğlu son olarak gazetenin gaziantepsabah.com üzerinden yayın hayatına devam edeceği bilgisini verdi.

(HA)