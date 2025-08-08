Antep yaz ayında elektriksiz kaldı: Dağıtım şirketleri tedbir almıyor

Antep ülkenin en sıcak illeri arasında. Yükselen sıcaklıklar yetmezmiş gibi yılın en sıcak aylarında yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri şehir sakinlerinin günlük hayatını daha da zorlaştırıyor.

Temmuz aylarının ortalarında başlayan ve şehir merkezlerinde kısmen çözülen elektrik kesintisi sorunu, ilçelerde hala devam ediyor. Artık rutinleşmiş olan ve uzun süren bu kesintiler, günlük hayatı zorlaştırdığı gibi bölge sakinlerini maddi olarak da olumsuz etkiliyor. Antepli bir yurttaş, buzdolabında sakladığı gıdaların bozulmasından ve elektronik aletlerinin çoğunun arızalanmasından şikayetçi.

Kesintilerin nedenini öğrenmek isteyen yurtaşlar, bölgeden sorumlu Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ni (EDAŞ) aradı. Şirket, aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik kullanımdaki artışa bağlı yüklenmelerin kesintilere yol açtığını söyledi.

Çalışma hayatı aksadı

Yaz aylarında sıcaklık değerlerinin hayli yüksek olduğu bu illerdeki elektrik kesintisi çalışma hayatını da olumsuz etkiledi. Şehir esnafı ürünlerini koruyamazken inşaat işçisi makinaların yardımından yararlanamadı. Jenaratörü olmayan ofislerde mimar ve mühendisler projelerine ara verdi. Yerel işletmeler bozulma riski taşıyan et, tavuk, balık gibi gıdaların satışına ara vermek zorunda kaldı.

İllerin sıcaklık verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) istatistiklerine göre, 1991-2020 yılları arası Toroslar EDAŞ’ın elektrik dağıtımı yaptığı illerdeki yaz aylarındaki ortalama en yüksek sıcaklık değerleri: *Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Altyapı talebi karşılamıyor

Bölgenin elektrik dağıtıcısı Toroslar EDAŞ'ın son 5 yıllık verileri elektrik kullanımındaki artışı tespit ediyor:

Buna göre, 2020-2025 yılları arasında bölgenin enerji tüketimi 16 milyar 128 milyon 065 bin 166 kilowatt saatten (kWh) 20 milyar 057 milyon 257 bin 526 kWh'a yükselmiş durumda.

Diğer yandan Antep'te 6 Şubat depremi sonrası iktidar yetkilileri tarafından yapılması vadedilen altyapı çalışmalarının hala tamamlanmaması eleştiri konusu. Bölgedeki uzmanlar ise büyük oranda tahrip olan trafo şebekelerin bu yüklenmeleri kaldırabilecek güçte olmadığını söylüyor.

Antakya bölgesinde kesintilerin ciddi boyutta olmadığını belirten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisler Odası (EMO) Hatay Temsilcisi Cem Hüzmeli, bu kesintilerin rutin ve kısa süreli olduğunu söylüyor.

Hüzmeli, çevre illerdeki kesintileri ise mevsimsel olarak klima kullanımın süresindeki artışa bağlıyor. Mevcut trafoların artan enerji ihtiyacını karşılayamaması sonucu oluşan yüklenmeler hatlarda kısa devreye neden oluyor. Hüzmeli'ye göre, bu yetersizlik dağıtım şirketinin kendi bölgesindeki yatırımları yapmamasından kaynaklanıyor.

"20 abone 100 aboneye çıktı"

Depremden kaynaklı yer değiştirmelere dikkat çeken Hüzmeli, altyapı ile ilgili yeterli yatırımların yapılmamasını eleştiriyor:

"Özellikle bizim bölgede daha önceden bu sorunlar vardı. Daha önce bir şebekeden 20 abone beslenirken depremden sonra bu sayı 100 aboneye çıktı. Doğal olarak burada aşırı yüklenmelerden dolayı trafolarda ciddi sıkıntı oluştu. Patlamalar, yangınlar, uzun süreli kesintiler oldu. Bunların sadece bir kısmı şirketlerin yatırım yapmasıyla düzeltilebildi."

"Tedbir almak şirketlerin asli görevi"

Hüzmeli, son olarak sorunun çözümüne ilişkin ise şunları söyledi:

"Düzenli bir teknik planlamayla, güç ihtiyacının tespit edilerek gerekli yatırımların ve bakımların yapılmasıyla olur. Hatay’da komple şehir yer değiştirdi. Bu kadar büyük bir yer değişikliğinde beklenen de zaten bu kesintilerin ve aşırı yüklenmelerin olmasıydı. Ancak dağıtım şirketinin de bunu öngörerek planlamalarını zamanında yaparak, tedbirini alması lazım. Diğer şehirlerde de bu şekildedir, buralarda yeni şehirler kuruluyor. Ona göre planlama yapılıp kaliteli bir elektrik dağıtım şirketinin oluşturulması onların asli görevlerindendir."

(AG/AB)