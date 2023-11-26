Antep'te Zeugma Film Festivali başlıyor

Yazar Onat Kutlar’ın “Sinema bir şenliktir” sözünden ilham alan, Kırkayak Kültür tarafından, onuncusu düzenlenen festivalin bu yılki teması “Dayanışma” olarak belirlendi.

29 Kasım Çarşamba günü, açılışını Aki Kaurismaki‘nin son filmi “Sararmış Yapraklar” filmiyle yapacak olan festival, 3 Aralık Pazar gününe kadar Türkiye ve dünya sinemasından, uzun metraj, belgesel ve kısa filmlerden oluşan bir seçki sunacak.

Festivalin bu yılki gösterimleri Antep Forum AVM Paribu Cineverse salonlarında yapılacak.

Zeugma Film Festivali ile amaçlarının Antep’e bağımsız bir Film Festivali kazandırmak olduğunu belirten Kırkayak Kültür Merkezinin proje koordinatörlerinden Ayşegül Ateş Tarlan: “Festivalle dünyadaki ve Türkiye’deki bağımsız sinemayı şehrimize getirmek ve buluşma noktaları sağlamak istedik” dedi.

Festivalin Teması Dayanışma

Festivalin film seçimlerini bir dayanışma konsepti üzerinden belirlediklerini anlatan Tarlan: “Amacımız, hep birlikte film izleyerek birçok farklı kültürü bir araya getirerek şehirde bir dayanışma kültürü oluşturmak” dedi.

Kırkayak Kültür Merkezinin “Birlikte yaşamak mümkün” felsefesi olduğunu dile getiren Tarlan, “Antep’e 2011 yılında büyük bir göç dalgası oldu ve biz yeni gelenlerin şehrin bir farklılığı olduğunu ve onların kendi kültürleriyle birlikte şehri zenginleştirdiğini düşünüyoruz. Birlikte yaşama katkı sunmak için geçmişte yaptığımız 4 festivalimizde Türkçe filmleri Arapça, Arapça filmleri Türkçe alt yazılı göstererek, aslında dayanışmanın önemli olduğunu vurgulamak istedik” dedi.

29 Kasım’da başlayacak olan festivalin açılışı Aki Kaurismaki‘nin “Sararmış Yapraklar” filmiyle olacak. Hayao Miyazaki’nin “Çocuk ve Başıkçıl” filminin yanı sıra, Ken Loach’un Umudunu Kaybetme, Fatih Akın’ın Ren Altını, Kaouther Ben Hania’nın Dört Kız Kardeş, İlker Çatak’ın Öğretmenler Odası, Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üzerine, Umut Subaşı’nın Sanki Her Şey Biraz Felaket gösterilecek filmler arasında.

Festivalin tam programı için: https://www.kirkayak.org/izff-10-booklet/

(CÖ/EMK)