Antep'te valilik yasak kararı aldı, Başpınar işçileri 'direnişe devam' dedi

Gaziantep Valiliği, 15 gün süreyle il genelinde (Organize Sanayi Bölgeleri ve Jandarma Bölgesi dahil) eylemleri yasakladı. Antep’te 5 Şubat’ta Başpınar 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ufuk Halı fabrikası patronunun ücretlere yaptığı yüzde 30 zam, işçiler tarafından kabul edilmemiş ve ilk direniş ateşi yakılmıştı.

Başpınar’da ücret kavgası büyüyor

Ufuk Halı direnişinin ardından Başpınar bölgesinde direnişe geçen artmıştı. Direnişlerin artmasınının ardından Valilik eylem yasağı kararı verdi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“YASAKLAMA KARARI İlimiz genelinde (Organize Sanayi Bölgeleri ve Jandarma Bölgesi dahil) gerçekleştirilebilecek, siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valiliğimize başvuru yapılarak izin verilenler hariç, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, bekleme eylemi, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Ve 19. Maddeleri hükmü gereğince 13/02/2025 saat 01.00’dan 27/02/2025 saat 24.00’a kadar 15 gün boyunca Valiliğimiz tarafından YASAKLANMIŞTIR.”

Gece yarısı işçilerin direniş çadırları söküldü

Birleşik Tekstil, Deri ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Genel sekreter Mikail Kılıçalp, sendika yöneticileri ve EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca Başpınar’a giderek işçilerle buluştu.

Yasak kararının ardından gece saat 01.00’den itibaren polis, jandarma ve çevik kuvvet eşliğinde direniş çadırları boşaltıldı, çadırlar söküldü. İşçilerin fabrika önlerinden ayrılması istendi.

"Kararı tanımıyoruz"

BİRTEK-SEN’den yapılan açıklama şöyle:

"Ekmeği ve hakları için direnen işçilere, patronların kölesi olmayı dayatan bu hukuksuz kararı tanımıyoruz! Başpınar işçilerinin bu sefalet ve kölelik düzenine karşı mücadelesini ve direnişini kıramayacaksınız! Bugün saat 12’de direnişteki bütün işçilerle birlikte Çelikaslan’ın önünde olacağız. Direne direne kazanacağız!"

Gaziantep Valiliği patronların talimatıyla alelacele yasak kararı getirdi.



Dün gece saat 1’den itibaren polis, jandarma ve çevik kuvvet eşliğinde direniş çadırları boşaltıldı, çadırlar söküldü.



BİRTEK-SEN olarak, genel başkan, genel sekreter, yöneticilerimiz ve Emek Partisi… pic.twitter.com/0t96ApbYzC — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) February 13, 2025

Sevda Karaca: İşçiyi fabrika önünden sürmek zalimliktir

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emek Partisi (EMEP) Antep Milletvekili Sevda Karaca şunları söyledi:

"Bu yasak apaçık bir biçimde hukuksuzdur, anayasaya aykırıdır. İşçinin sendikasının kurduğu çadırı sendika yetkililerini bile beklemeden söküp işçiyi fabrika önünden sürmek gayrimeşrudur, zalimliktir. ‘Vekilimiz, sendikamız ve avukatlarımız geliyor, bekleyeceğiz’ diyen işçilere zorbalık yapmak apaçık bir biçimde patron tarafını tuttuğunu ilan etmektir. Hukuk, adalet işçiden hep esirgendi, işte şimdi bir kere daha göze soka soka aynı şeyi valilik eliyle yapmak bu ülkede hukuk falan kalmadığının göstergelerine yenisini eklemektir."

Valilik yasağının ilanının hemen ardından Çelikaslan Tekstil fabrikası önündeki direniş çadırları polis zoruyla sökülmek isteniyor.



Sendika avukatlarıyla birlikte direniş alanına varmamızı bile beklemeden işçilere "Buradan ayrılın" diyorlar.



Bu yasak apaçık bir biçimde… pic.twitter.com/ktT4MSEQ5r — Sevda Karaca (@sevdakaraca) February 12, 2025

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