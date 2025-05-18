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Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2025 09:30
 ~ Son Güncelleme: 18 Mayıs 2025 09:47
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Antep'te bir halı fabrikasında patlama: 7 işçi yaralandı

BİRTEK-SEN, “Yaşanan bu olay bir ‘kaza’ değil, göz göre göre gelen ihmallerin ve denetimsizliklerin sonucudur” açıklamasında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Antep'te bir halı fabrikasında patlama: 7 işçi yaralandı

Antep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının doğalgazlı buhar kazanında dün (17 Mayıs) patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, patlamanın etkisiyle yaralanan 7 fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Patlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 5 araçta hasar oluştu. Öte yandan patlamanın etkisiyle fabrikanın etrafa yayılan bazı parçaları, çevredeki boş bir fabrikaya da zarar verdi.

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BİRTEK-SEN: İşçiler, yöneticileri uyarmıştı

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada “İşçiler uyardı, dinlenmedi” dedi.

“Patlamanın gerçekleştiği fabrikada sendikamız BİRTEK-SEN üyesi işçiler de çalışmaktadır,” diyen sendika, açıklamada şunları kaydetti:

“Yaşanan bu olay bir ‘kaza’ değil, göz göre göre gelen ihmallerin ve denetimsizliklerin sonucudur. Çünkü buhar kazanıyla ilgili arızaya dair işçiler daha önce yöneticileri uyararak kontrollerin yapılmasını istemiştir. Ancak bu uyarılar dikkate alınmamış, kar hırsı işçilerin can güvenliğinin önüne geçmiştir.

“İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadıkça fabrikalarda gerçek denetimler yapılmadıkça, işçilerin sesi dinlenmedikçe bu acılar yaşanmaya devam edecek.

“BİRTEK-SEN olarak Behram Halı’daki patlamada yaralanan işçilere acil şifalar diliyoruz. Olayın takipçisi olacak, sorumluların ortaya çıkarılması için mücadele edeceğiz.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
antep fabrikada patlama birtek-sen işçi sağlığı ve güvenliği
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