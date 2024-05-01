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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2024 13:56
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2024 14:45
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Antep'te 1 Mayıs kutlaması

Antep'te işçiler ve siyasi parti temsilcileri 1 Mayıs Mitingi'nde bir araya geldi.

Cihat Öztürk
Cihat Öztürk

Cihat Öztürk
Görseli Büyüt
Antep'te 1 Mayıs kutlaması

Antep'te DİSK, KESK, TÜRK İŞ, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği, CHP, DEM Parti, EMEK Partisi, Türkiye İşçi Partisi, BİRTEK-SEN, SOL Parti’nin yer aldığı kutlamaya binlerce işçi katıldı. 

CHP’den Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Umut Yılmaz da alana gelerek işçi bayramı kutlamasına katıldı.

İşçiler adına konuşma yapan Başpınar Halı dokuma işçisi Mikail Kılıçalp şunları söyledi:

“Bu kentin patronları, zenginleri çocuklarına daha reşit olmadan milyonluk lüks arabalar alırken, başka ülkelere tatillere gönderirken, biz çocuklarına oyuncak bir araba bile alamayan, oyun çağındaki, okul çağındaki çocuklarını işe gönderen Başpınar işçileriyiz.

Çünkü fabrikalarda sömürdükleri emeğimiz, alınterimiz bu kentin patronlarına yetmiyor. Çünkü çocuklarımızı okutacak, insanca yaşamaya yetecek bir ücret veremeyecek kadar çok paraya ihtiyaçları var. Çünkü doymak bilmiyorlar! Emeğimizi, etimizi, kanımızı, ömrümüzü yedikçe semiriyor, semirdikçe daha çok sömürmek istiyorlar. İşte bu yüzden, bizim emeğimiz, etimiz, kemiğimiz yetmediği için, çocuklarımızı da atölyelerde, adı okul olan MESEM’lerde etiyle kemiğiyle çocuk işçi olarak patronların hizmetine sunuyoruz.

Biz Başpınar işçileriyiz! Bu Marka şehrin, ihracat rekorları kıran bu şehrin bütün zenginliklerini üreten, taşında, toprağında emeği, alınteri ve kanı olan ama o zenginlikten payına sadece sefalet düşen işçileriz. Biz Başpınar işçileriyiz! Bizi bu şehrin lüks merkezlerinde, mekânlarında göremezsiniz bizi.” 

Karaca: İşçiler, Şimşek programını reddediyor

EMEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise şöyle konuştu:

"Bu 1 Mayıs özellikle Şimşek Programı ile işçi ve emekçilere savaş açan iktidara karşı işçilerin,emekçilerin mücadele programını ortaya koyduğu bir 1 Mayıs oluyor. Enflasyon altında ezilen, işsizlik tehdidiyle karşı karşıya kalan, ağır çalışma koşullarıyla çok zorlu bir çalışma hayatının içinde, ekmek parası kazanmaya çalışan işçiler bugün 1 Mayıs alanında Şimşek Programı’nı kabul etmeyeceklerini ortaya koydular. Elbette ki iş, ekmek ve özgürlüğün yanı sıra aynı zamanda Ortadoğu’daki savaşa karşı da burda sloganlar yükseldi. Antep’teyiz, Başpınar işçileri onlara sefalet ücreti dayatan patronlara 1 Mayıs alanında şu mesajı verdiler: 'Biz buradayız, birlikteyiz, güçlüyüz.' Önümüzdeki dönem bu birliği güçlendirmek için yan yana olmaya devam edeceğiz.”

Kutlama, Eğitim Sen Öğretmen Grubu'nun müzik dinletisiyle ve halaylarla son buldu. (Mİ)

antep 1 Mayıs
Cihat Öztürk
Cihat Öztürk
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Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu, serbest gazeteci. 7 yıl Gaziantep Telgraf gazetesinde çalıştı. T24, Gazete Duvar, Gazeteciler Platformu, 9. Köy, Demokrasi İçin Medya...

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu, serbest gazeteci. 7 yıl Gaziantep Telgraf gazetesinde çalıştı. T24, Gazete Duvar, Gazeteciler Platformu, 9. Köy, Demokrasi İçin Medya ve Bianet’e haber içerikleri üretti, üretmeye devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyesi. En sevdiği yazar Mehmed Uzun.

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