biamag
Yayın Tarihi: 24 Ağustos 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 24 Ağustos 2025 13:42
Antandros Antik Kenti'nde villadan vaftizhaneye çevrilen Roma yapısına rastlandı

24 yıldır kesintisiz olarak devam eden Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan Roma yapısının, Hristiyanlık tarihine ışık tutacağı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

Antandros Antik Kenti'nde villadan vaftizhaneye çevrilen Roma yapısına rastlandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Antandros Antik Kenti’nde 2001 yılından beri devam eden kazı çalışmalarında villadan vaftizhaneye çevrilen yeni bir bulguya rastlandı.

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Antandros Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, gözetimindeki kazılar kapsamında 2024 yılı itibarıyla çalışmalara başlanan yeni bir alanda, bir Roma villası belirlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Altınoluk Mahallesi'nde 24 yıldır kesintisiz olarak devam eden Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan Roma yapısının, Hristiyanlık tarihine ışık tutacağı bildirildi.

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Antandros Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, 2001 yılında başlayan Antandros kazılarında önemli bir keşif yaptıklarını bildirdi.

Polat, 2024 yılı itibarıyla çalışmalara başlanan yeni bir alanda, rastlanan bir Roma villasının vaftizhaneye dönüştürüldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.

Prof. Dr. Polat, bugüne kadar Anadolu'da az rastlanan bir nekropol ve yerleşim katmanlarını anlamaya yönelik, stografiyi anlamaya yönelik farklı alanlarda çalıştıklarını söyledi.

Polat, bazı alanların özel mülkiyet olması nedeniyle o bölgede çalışamadıklarını, ama 2024 yılından itibaren yeni bir alanda çalışmaya başladıklarını, Roma villasının yaklaşık 30 metre güneydoğusunda, yamaçta konumlanmış bir başka villanın MS 300 civarında yapıldığını düşündüklerini ifade etti.

Keşfedilen yeni yapının, yaklaşık 7,20 metre uzunluğunda ve 5,90 metre genişliğinde, mermer döşeli, tabana ve iki kat freskoya sahip duvarları olduğunu dile getiren Polat, "İlk etapta bir Roma villasının mekanı olarak tasarlanmış fakat Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinin ardından vaftizhaneye çevrilmiş durumda" dedi.

Polat, mekanın ortasına 1 metre çapında, doğudan ve batıdan üç basamakla inilen bir vaftiz havuzunun inşa edildiğini ve 5. yüzyılın ortalarında duvar fresklerinin de yenilendiğini kaydetti.

Duvarlardaki fresklerin oldukça renkli, canlı renklere sahip olduğunu ve panel ile bitkisel bezemeler içerdiğini belirten Prof. Dr. Polat, doğa nedeniyle oluşan kireç tabakasını kaldırmaya çalıştıklarını ve motifleri daha net görebilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ayrıca, mekanın kompleksini anlamak amacıyla hem doğusunda hem de batısında yeni açmalara başlattıklarını ifade eden Polat, "Duvarlardan bir tanesinde harcın üzerine kazımayla yapılmış bir Hristiyan monografı söz konusu, nişler söz konusu. Şimdi orada inmeye çalışıyoruz ve mekanın tamamının planını anlama gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Prof. Dr. Gürcan Polat, bu yılki kazı çalışmalarına maddi katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Geleceğe Miras, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesine teşekkür etti.

(VC)

İstanbul
kazı çalışmaları antik kent antandros antik kenti balıkesir edremit
