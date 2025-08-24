Antandros Antik Kenti'nde villadan vaftizhaneye çevrilen Roma yapısına rastlandı

Keşfedilen yeni yapının, yaklaşık 7,20 metre uzunluğunda ve 5,90 metre genişliğinde, mermer döşeli, tabana ve iki kat freskoya sahip duvarları olduğunu dile getiren Polat, "İlk etapta bir Roma villasının mekanı olarak tasarlanmış fakat Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinin ardından vaftizhaneye çevrilmiş durumda" dedi.

Polat, mekanın ortasına 1 metre çapında, doğudan ve batıdan üç basamakla inilen bir vaftiz havuzunun inşa edildiğini ve 5. yüzyılın ortalarında duvar fresklerinin de yenilendiğini kaydetti.