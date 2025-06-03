Antalya’da yiyecek arayan ayı kovanları dağıttı

Doğal yaşam alanları daralan yaban hayvanları, giderek daha sık insan yerleşimlerinin yakınına geliyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir ayı, yiyecek bulmak için arı kovanlarına yöneldi.

Şahinler Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan olayda, ayının kovanları parçalayıp balları yemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ayıyı görüntüleyen üreticiler, daha önce de benzer olaylar yaşandığını ve kırsal alanlardaki kovanların düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

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Ayıların daralan yaşam alanları

Ayılar balı ve arı ürünlerini yüksek enerji kaynağı olarak görür. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında açlıklarını bastırmak için kovanlara yönelirler. Bu ziyaretler, ayıların doğal gıda kaynaklarının azaldığı dönemlerde artar.

“Human-Bear Conflict in Turkey” araştırmasına göre, küresel ölçekte yaşam alanlarının uygunluğu ve kalitesi azalan boz ayılar (Ursus arctos), sık sık insanlarla çatışma yaşar. Ayılar, yaşam alanı ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bölgelerde hareket etmek zorundadır. Alan ve besin kısıtlandığında, boz ayılar güvenilir besin kaynakları sunan insan yerleşimlerine yakın bölgelere yönelir.

İnsan-boz ayı çatışmalarının (İBÇ) yüzde 60’ı ayıların insan yerleşimlerinin içinde veya yakınında beslenme davranışlarından kaynaklanırken, yüzde 12’si insanların orman içi faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Yaşanan çatışmaların yarısında ya insanlar ya da ayılar doğrudan yaralanıyor. (TY)