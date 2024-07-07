ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Temmuz 2024 14:15
 ~ Son Güncelleme: 7 Temmuz 2024 15:23
1 dk Okuma

Antalya’da yerleşim yerleri yakınında yangın

Sera ve bahçelere sıçrayan yangına 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Antalya’da yerleşim yerleri yakınında yangın
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Murtuna Mahallesi'nde, seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera ve bahçelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

(AS)

yangın iklim krizi
Sayfa Başına Git