Antalya’da yerleşim yerleri yakınında yangın

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Murtuna Mahallesi'nde, seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera ve bahçelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

(AS)