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Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 09:05
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2024 09:06
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Antalya’da "organize suç" operasyonu

Bakan Yerlikaya, tehdit, insan kaçırma, gasp gibi suçlamalarla haklarında soruşturma bulunan 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Antalya’da "organize suç" operasyonu
Fotoğraf: AA arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “elebaşı İ.S.'nin olduğu organize suç örgütüne yönelik Antalya, Adana ve Kahramanmaraş'ta Kafes-32 adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendiğini” belirtti.

Suçlamalar: Tehdit, insan kaçırma, gasp

Operasyonda, aralarında İ.S.'nin de yer aldığı 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, “organize suç örgütünün Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yerlerini kurşunlayıp esnaflar üzerinde baskı kurarak, para talep ettiğini” söyledi.

Yerlikaya, ayrıca bazı örgüt mensuplarının, silah zoruyla girdikleri ikametlerden mağdurları kaçırdığını aktardı.

Şüphelilerin internet bankacılığı üzerinden şahısların hesabındaki paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulunduklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp tehdit ettiklerini, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağdurları grup halinde darp edip kaçırdıklarını, mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıklarının tespit edildiğini açıkladı. (AS)

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