Antalya’da Halkevleri üyelerine gözaltı

Antalya’da, bu sabah Halkevleri üyesi yedi kişi, ev baskınlarıyla gözaltına alındı.
sendika.org’un aktardığına göre, Halkevcilere 1 Mayıs’ta Dev-Genç Marşı’na eşlik etmeleri ve “Mahir, Hüseyin, Ulaş, kurtuluşa kadar savaş” sloganını atmaları üzerinden “terör propagandası” suçlaması yöneltildi.
Gözaltılarla ilgili Halkevleri’nin açıklaması şöyle:
“Bu sabah Antalya’da gerçekleşen ev baskınlarıyla üyelerimiz hukuksuz biçimde gözaltına alındı.
“İktidarın ‘normalleşme’ ve ‘çözüm’ perdesi arkasında yürüttüğü muhalefeti sindirme operasyonlarına teslim olmayacağız. Gözaltılar serbest bırakılsın!” (TY)
Dev-Genç Marşı’nın sözleri
Hey Dev-Genç'li, hey Dev-Genç'li
Savaş vakti yaklaştı
Hey Dev-Genç'li, hey Dev-Genç'li
Savaş vakti yaklaştı
Al silahı vur beline emperyalizme karşı
Al silahı vur beline emperyalizme karşı
Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, devrim için öldüler
Devrimciler ölür ama devrimler durmaz sürer.