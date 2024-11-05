Antalya’da Halkevleri üyelerine gözaltı

Gözaltına alınan yedi Halkevleri üyesine 1 Mayıs’ta Dev-Genç Marşı’na eşlik ettikleri ve “Mahir, Hüseyin, Ulaş, kurtuluşa kadar savaş” sloganı attıkları için “terör propagandası” suçlaması yöneltildi.