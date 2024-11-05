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Yayın Tarihi: 5 Kasım 2024 13:01
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2024 13:01
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Antalya’da Halkevleri üyelerine gözaltı

Gözaltına alınan yedi Halkevleri üyesine 1 Mayıs’ta Dev-Genç Marşı’na eşlik ettikleri ve “Mahir, Hüseyin, Ulaş, kurtuluşa kadar savaş” sloganı attıkları için “terör propagandası” suçlaması yöneltildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Antalya’da Halkevleri üyelerine gözaltı
Fotoğraf: sendika.org

Antalya’da, bu sabah Halkevleri üyesi yedi kişi, ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

sendika.org’un aktardığına göre, Halkevcilere 1 Mayıs’ta Dev-Genç Marşı’na eşlik etmeleri ve “Mahir, Hüseyin, Ulaş, kurtuluşa kadar savaş” sloganını atmaları üzerinden “terör propagandası” suçlaması yöneltildi.

Aynı gerekçeyle yine Antalya’da SOL Parti üyesi yedi kişi, 31 Ekim’de gözaltına alınmıştı.

Gözaltılarla ilgili Halkevleri’nin açıklaması şöyle:

“Bu sabah Antalya’da gerçekleşen ev baskınlarıyla üyelerimiz hukuksuz biçimde gözaltına alındı.

“İktidarın ‘normalleşme’ ve ‘çözüm’ perdesi arkasında yürüttüğü muhalefeti sindirme operasyonlarına teslim olmayacağız. Gözaltılar serbest bırakılsın!” (TY)

Dev-Genç Marşı’nın sözleri

Hey Dev-Genç'li, hey Dev-Genç'li
Savaş vakti yaklaştı
Hey Dev-Genç'li, hey Dev-Genç'li
Savaş vakti yaklaştı
Al silahı vur beline emperyalizme karşı
Al silahı vur beline emperyalizme karşı
Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, devrim için öldüler
Devrimciler ölür ama devrimler durmaz sürer.

Haber Yeri
İstanbul
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