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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2025 15:15
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2025 15:40
2 dk Okuma

Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Ayrıca, bölgeye yönlendirilen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın nedeniyle çevrede yaşayan bazı vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangından ormanlık alandaki bazı hayvanlar da etkilendi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Orman yangınlarında insanların rolü

Türkiye'deki orman yangınlarına dair yapılan araştırmalar, bu yangınların büyük bir kısmında insan faaliyetlerinin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda artan yangınların birçoğu insan kaynaklı hatalardan ya da kasıtlı eylemlerden kaynaklanıyor.

Araştırmalara göre, yangınların yüzde 90’ından fazlası insan kaynaklı. Bu oran, dikkatsizce atılan sigara izmaritleri, anız yakma, elektrik hatlarından kaynaklanan kıvılcımlar gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Ayrıca, kasıtlı orman tahribatı ve yapılaşma için çıkarılan yangınlar bu durumu daha da kötüleştiriyor.

Türkiye Ormancılar Derneği'nin (TOD) 2023 yılında yayımladığı rapora göre, insan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında piknik ateşleri, tarla temizleme ve izinsiz yapılaşma gibi faaliyetler bulunuyor. TOD, raporunda yangınların büyük bir kısmının insan hatasından kaynaklandığını vurgularken, yangınların yayılma hızının ise iklim krizi nedeniyle arttığını belirtiyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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