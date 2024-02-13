Antalya ve ilçelerinde sel: En az bir ölü

Antalya'da gece yarısı başlayan sağanak yağışın yarattığı, doğal yollardan kentlerden uzaklaştırılamayan su baskınları kent merkezi ve ilçelerde sele dönüştü.

Kepez ilçesinde 47 yaşındaki Halil Yıldız'ın Gazi Bulvarı’ndaki Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde bir otomobilde sel sularına kapılarak öldüğü anlaşıldı.

Afet dolayısıyla kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve yerel kamu yetkilileriyle Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

Karaloğlu, Antalya, Isparta ve Burdur için dün "turuncu kod" uyarısı verildiğini ve yurttaşların uyarıldığını anımsattı.

Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat Çarşamba günü Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime Salı günü ara verilmişti.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kepez'de 12 saatte metrekareye

330 kilogram yağış düştü

Karaloğlu, bakanlığın verilerine göre, 12 saatte Kepez'de metrekareye 330 kilogram, Muratpaşa'ya 242, Döşemealtı'na 91,8 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Kepez'in aylık yağış ortalamasının 112 kilogram olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "12 saatte Kepez'in üç ayda alabileceği yağmur yağdı. Şiddetli bir yağmur ve fırtına oldu." dedi.

"Turuncu kod uyarısı sürüyor"

Karaloğlu, yağmur başladıktan bu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşların 3 bin 500 ihbarda bulunduğunu belirterek, bunların tamamına hızlı bir şekilde ulaşmaya gayret ettiklerini söyledi.

Şu ana kadar bölgede AFAD ve diğer kurumların ekipleri tarafından 989 kişinin tahliye edildiğini vurgulayan Karaloğlu, "Maalesef Kepez ilçemizdeki Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde, su ve çamur tahliyesi çalışmaları yapılırken bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaştılar," diyerek can kaybını doğruladı.

Karaloğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Antalya Valiliğine, AFAD üzerinden acil yardım ödeneği olarak, 20 milyon lira aktardığını ifade ederek, şehrin ihtiyaçlarının buradan karşılanacağını söyledi.

Yağışlar neden sele dönüşüyor? Akdeniz bölgesinde iki il, Antalya ve Mersin'de diğer illere oranla daha sık ve daha yıkıcı sellerle karşılaşılmasının en önemli nedeni uzmanlara göre, Antalya'da Manavgat, Aksu, Serik, Mersin'de Berdan gibi hızlı akışlı ırmakların kıyılarında yer alan yoğun nüfuslu yerleşimlerin suyu emme kapasitesi sınırlı topraklar üzerinde kurulu olmasının yanı sıra doğal su tahliye sistemlerinin de yeterli ve düzenli işletilmemesi. Kısa sürede büyük miktarda yağış düşmesi sonucunda, kent zeminlerininin aşırı betonlaşması, kanalizasyon sistemlerinin veya su tahliye sistemlerinin yetersizliğiyle birleştiğinde yağış sularının etkili bir şekilde boşaltılamamaması, Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya ve ilçelerinde yağışların "afet"e dönüşmesine neden olabiliyor.

(AEK)