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HABER
Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 16:08
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 16:08
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Antalya ve Bursa’da orman yangını

Her iki yangını da kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Antalya ve Bursa’da orman yangını
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda bugün çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki helikopter, iki yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve iki ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 

Bursa

Bursa’da da Orhaneli ilçesi Topuk mevkiinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 38 araçla söndürme çalışmasını sürdürüyor.

Ayrıca, çalışmalara üç helikopterle havadan destek veriliyor. (TY)

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/haber/yunanistan-orman-yanginlari-ve-multeci-karsitligi-283180
"HAREKETE GEÇİN"
HDP Ekoloji Komisyonu orman yangınlarına dikkat çekti
13 Temmuz 2023
/haber/hdp-ekoloji-komisyonu-orman-yanginlarina-dikkat-cekti-281450
"Dersim'deki orman yangınları için acil önlem alınmalı"
22 Haziran 2023
/haber/dersim-deki-orman-yanginlari-icin-acil-onlem-alinmali-280724
Muğla'daki orman yangınları karakulakların yaşam alanlarını daralttı
12 Aralık 2022
/haber/mugla-daki-orman-yanginlari-karakulaklarin-yasam-alanlarini-daraltti-271289
MEDYA ANALİZİ
Türkiye medyası, 2021'deki orman yangınlarını nasıl haberleştirdi?
12 Aralık 2022
/haber/turkiye-medyasi-2021-deki-orman-yanginlarini-nasil-haberlestirdi-271267
TTB’den Mersin orman yangını değerlendirmesi
14 Eylül 2022
/haber/ttb-den-mersin-orman-yangini-degerlendirmesi-267131
CHP MİLLETVEKİLİ KILIÇ SORDU
Bakanlık açıkladı: Geçen yaz 1171 orman yangını gerçekleşti
31 Mart 2022
/haber/bakanlik-acikladi-gecen-yaz-1171-orman-yangini-gerceklesti-259845
BUĞDAY DERNEĞİ’NDEN
Orman yangını mı, ormansızlaşma mı?
9 Eylül 2021
/haber/orman-yangini-mi-ormansizlasma-mi-249994
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