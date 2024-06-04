Antalya ve Bursa’da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda bugün çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki helikopter, iki yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve iki ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bursa

Bursa’da da Orhaneli ilçesi Topuk mevkiinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 38 araçla söndürme çalışmasını sürdürüyor.

Ayrıca, çalışmalara üç helikopterle havadan destek veriliyor. (TY)