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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 10:58
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2023 10:58
1 dk Okuma

Antalya Valiliği’nden Onur Yürüyüşü yasağı savunması: DEAŞ’ın hedefi olabilirdi

Avukat Ahmet Çevik’in 9. Antalya Onur Haftası’nı yasaklayan Antalya Valiliği’ne karşı İdare Mahkemesi’ne açtığı davaya Valilik’ten yanıt geldi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/12/antalya-valiliginden-onur-yuruyusu-yasagi-savunmasi-deasin-hedefi-olabilirdi.jpg
Fotoğraf: Kaos GL

Antalya Valiliği, 9. Antalya Onur Haftası’nın yasaklanmasıyla ilgili yaptığı savunmayı 10 Ekim’de Antalya 5. İdare Mahkemesi’ne sundu. 

Valilik, savunmasında Onur Haftası duyurusunun “farklı kesimlerce tepki”ye neden olabileceğini söyleyerek, “LGBT kuruluşlarının DEAŞ terör örgütünün eylem hedefi olabileceği” değerlendirmesiyle Onur Yürüyüşü’nü yasakladığını belirtti.

“Dış mihraklar”

Kaos GL’den Aslı Alpar’ın haberine göre, Valilik savunmasında Onur Yürüyüşü’nü “sözde onur yürüyüşü” diye anarak şöyle dedi:

“Yine iç ve dış mihraklar tarafından halkımızın manevi değerlerine ve hassasiyetlerine yönelik söz, yazı, eylem, etkinlik vb. şekilde yapılan saldırılar ile ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimiz özelinde de provokatif paylaşımlarda bulunulduğu. Bu paylaşım ve yapılan eylemler neticesi özellikle farklı görüşe mensup grupların karşı karşıya getirilmek istenildiği bilinmektedir.”

“Haksız yasak”

Valiliğin yasak kararına karşı dava açan Avukat Ahmet Çevik, şöyle konuştu:

“Onur Haftası yasaklarından bir kent ve o kentte yaşayan birçok kişi etkilendi. Tüm LGBTİ+’lar bu yasaktan doğrudan olumsuz etkilendi ancak Antalya’da hukuki süreci yürütebilecek herhangi bir faal dernek olmadığı için yurttaşlık gereği, vatandaş olarak ve avukatlık mesleğinin de verdiği sorumluluk nedeniyle idarenin bu haksız yasağının iptali için dava açtım.”

Kaos GL Derneği, Ankara’daki “LGBTİ+ etkinlik yasağı”na ilişkin Ankara Valiliğine açtığı davayı kazanmış ve Ankara 2. İdare Mahkemesi, etkinliklere yönelik bir tehdit varsa yasaklamak yerine kolluk tedbirleri alınması gerektiğini belirterek yasağı kaldırmıştı.

(TY)

onur yürüyüşü ayrımcılık lgbti+ hakları
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/haber/ankara-onur-yuruyusu-davasi-15-kasima-birakildi-285485
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/haber/ankara-onur-yuruyusu-davasi-saniklari-polis-lgbti-lara-nefretle-yaklasiyor-280699
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16 Haziran 2023
/haber/ihd-lgbt-komisyonu-ndan-emniyet-e-onur-yuruyusu-nu-engellemeyin-280420
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/haber/onur-yuruyusu-komitesi-gettolara-hapsolmayacagiz-280366
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3 Ocak 2023
/haber/eskisehir-onur-yuruyusu-yasagina-karsi-acilan-dava-reddedildi-272314
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/haber/istanbul-onur-yuruyusu-ndeki-hak-ihlalleri-siralandi-263835
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