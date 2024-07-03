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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2024 13:10
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2024 13:11
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Antalya Valiliği’nden Onur Ayı ‘önlemi’

Antalya Valiliği, aldığı karar ile kent genelindeki tüm eylem ve etkinlikleri 15 Temmuz’a kadar yasakladığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Antalya Valiliği’nden Onur Ayı ‘önlemi’
Fotoğraf: Kaos GL

Antalya Valiliği tarafından alınan karar ile kent genelinde tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı. 

Antalya Serik Postası'nın aktardığına göre, yasak kararının 1 Temmuz’da başladığını duyuran Antalya Valiliği’nin “Onur Ayı”ndan bahsederek yaptığı açıklama şöyle:

"Topluluklar, platformlar ve çeşitli STK’lar ya da münferit olarak düzenlenmesi muhtemel '-Sözde- Antalya 10. Onur Ayı' etkinlikleri adı altında düzenlenmek istenilen tüm eylem/etkinliklerin (yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, herhangi bir amaç doğrultusunda toplanma ile piknik vb.) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun, 'Toplantının ertelenmesi veya basit hâllerde yasaklanması' başlıklı 17. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinde yer alan amir hükümleri doğrultusunda; 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 15 Temmuz 2024 tarihine kadar 15 gün süreyle Antalya ili genelinde açık alanlardaki her türlü eylem/etkinlikler yasaklanmıştır.” (TY)

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