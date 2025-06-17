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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 17 Haziran 2025 17:35
 ~ Son Güncelleme: 17 Haziran 2025 17:35
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Antalya sahillerinde 1500 caretta caretta yuvası tespit edildi

Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat: “Geçen yıl 6 bin yuva sayısına ulaşmıştık; ancak bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle 4 bin yuva olacağını tahmin ediyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Antalya sahillerinde 1500 caretta caretta yuvası tespit edildi
Fotoğraf: Canva

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların Avrupa'daki en önemli yuvalama bölgeleri arasında bulunan Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinde 1500 yuva tespit edildi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat öncülüğünde hazırlanan "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında 30 kilometre uzunluğundaki Belek ve 26 kilometrelik Kızılot sahillerinde yuvaların korunması için gönüllüler çalışma yapıyor.

Bölgede nöbet tutarak yuvaları koruma altına alan ekipler, bu yıl şimdiye kadar 1500 yuva tespit etti.

Üzerine bilgisi yazılan ve GPS ile işaretlenen yuvalardan ilk yavruların da temmuz ortalarında çıkması bekleniyor.

Yuvaları korumanın önemi

EKAD Başkanı Ali Fuat Canbolat, Anadolu Ajansı muhabirine, bu yıl havanın geç ısınması nedeniyle yuvalamanın mayıs yerine haziranda başladığını söyledi.

Canbolat, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu yıl henüz 1500 yuva tespit ettik. Hava ısındıkça bu sayı daha da artacak. Geçen yıl 6 bin yuva sayısına ulaşmıştık ancak bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle 4 bin yuva olacağını tahmin ediyoruz.

Caretta carettalara farkındalık oluşturmak için okullarda, otellerde eğitimler veriyoruz. Bilgilendirme masaları kuruyoruz. Hem arazide çalışmak hem de eğitim çalışmaları yapmak büyük fedakarlık istiyor; ama çalışmalarımızın karşılığını aldık. Bölgede caretta farkındalığı oluştu. Eskiden kaplumbağaları istemeyen oteller şimdi bizi arayıp 'Yuvamız var bakar mısınız' diyorlar. Büyük bir değişimi başardık. Bilinçli kişilerle caretta yuvaları da turizme entegre edilebilir. Turistler de bu konuda çok meraklı."

EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat da yapılan çalışmaların caretta carettaların neslinin devamı için önemli olduğuna dikkat çekerek, denize ulaşan 1000 yavrudan yalnızca bir ya da ikisinin erginliğe ulaştığını ifade etti.

Polat, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının iklim krizinin olumsuzluklarından etkilenmemesi için aynı disiplinle yuvaları korumaya devam ettiklerini vurguladı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
caretta caretta deniz kaplumbağaları Akdeniz iklim krizi nesli tükenmekte olan canlılar
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