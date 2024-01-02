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Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 10:19
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 10:20
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Antalya merkezli organize suç operasyonu

Bakan Yerlikaya, “Şahinler” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Antalya merkezli organize suç operasyonu
Fotoğraf: AA arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Şahinler” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya merkezli 3 ilde operasyon düzenlendiğini, 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Ulusal organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in adını kullanan Şahinler” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla'da Kafes-27 adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

“Antalya Kaş'taki işletme sahiplerine kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri, eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları, bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre, 3 ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konuldu.” (AS)

organize suç örgütleri
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