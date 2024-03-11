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HABER
Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 18:22
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2024 21:11
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BDS TÜRKİYE'DEN BİR KAZANIM DAHA

Antalya ile Bat Yam arasındaki 'kardeş şehir' protokolü iptal edildi

BDS Türkiye’nin talebine olumlu yanıt veren Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, İsrail’in Bat Yam kentiyle olan 'kardeş şehir' protokolünü iptal etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Antalya ile Bat Yam arasındaki 'kardeş şehir' protokolü iptal edildi

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye'nin, çeşitli il ve ilçe belediyeleri ile İsrail’deki bazı kentler arasındaki 'kardeş şehir' protokollerinin sonlandırılması hedefiyle yürüttüğü mücadelede bir kazanım daha sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Bat Yam Belediyesi’yle 26 Kasım 1997’de yapılmış olan 'kardeş şehir' protokolünü iptal etti.

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BDS Türkiye’nin sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Adana’dan sonra Antalya da işgal devleti belediyesiyle kardeş şehir anlaşmasını feshetti. BDS Türkiye’nin başvurusuyla, Antalya Belediyesi bugün yaptığı meclis toplantısında Bat Yam şehriyle kardeş şehir anlaşmasını iptal etti” denildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın teklif yazısında “Tüm dünyanın şahitliğinde İsrail’in Filistin Halkı’na yönelik devam eden insanlık dışı saldırıları sebebiyle Bat Yam şehriyle tüm mevcut ve olası ilişkilerin sonlandırılması gereği duyulmuştur” ifadeleri yer aldı.

Protokolün sonlandırılması kararı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle alındı.

Türkiye’de hâlihazırda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tel Aviv Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ile Petah Tikva Belediyesi, Edirne Belediyesi ile Bat Yam Belediyesi, Marmaris Belediyesi ile Aşkelon Belediyesi arasında kardeş şehir/kardeş belediye anlaşmaları yürürlükte bulunuyor.

BDS Türkiye, söz konusu belediyelere 'kardeş şehir' protokollerini sonlandırma çağrısı yapıyor.

Kardeş şehir nedir?

Türkiye Belediyeler Birliği'nde yer alan tanıma göre; iki kent, ülke, il, vilayet, bölge ve hatta coğrafi ve politik olarak uzak bölgelerde bulunan ülkeler arasında kültürel ve ticari bağların teşvik edilmesini amaçlayan yasal ve sosyal anlaşmalardır.

(VC) 

Filistin-İsrail Savaşı İsrail Bat Yam antalya büyükşehir belediyesi kardeş şehirler
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