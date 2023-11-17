Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Antalya Edebiyat Günleri başladı. Söyleşiler, paneller, imza günleri Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda takip edilebilir.

Bu yıl Onur Ödülüne Erendiz Atasü ve Ali Cengizkan değer görülürken ‘En İyi Öykü Kitabı’ ödülü ise Şenay Eroğlu Aksoy’un oldu. ‘En İyi İlk Öykü Kitabı’ ödülünü ise Okşan Mağara ve Aslıhan Duman paylaştı.

8. Antalya Edebiyat Günleri’nde yılın en iyilerine ödüllerinin takdim edileceği tören, bugün saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Gecede, Vedat Sakman da konser verecek.

8. Antalya Edebiyat günleri 18 Kasım Cumartesi programı ise “100. Yılda Çağdaşlaşma-Modernleşme Açısından Sinema - Edebiyat Etkileşimi” söyleşisiyle saat 11.00’de başlayacak. Aynı gün 2 oturum halinde “100. Yılda Çağdaşlaşma-Modernleşme Açısından Öykü ve Romanımız” başlığındaki panel de gerçekleştirilecek. Antalya Edebiyat Günleri’nin ikinci günü Nazmi Ağıl, Erdal Alova, Ahmet Telli, Ferruh Tunç, Erendiz Atasü, Şenay Eroğlu Aksoy, Okşan Mağara, Aslıhan Duman, Hüseyin Ferhad, Hasan Aksakal, Sibel Irzık, Aydın Afacan, Semih Gümüş, Oktay Yivli, Polat Özlüoğlu, Eren Aysan, Zeynep Altıok, Atilla Dorsay, Ali Cengizkan, Sezer Ateş Ayvaz kitap imza etkinliklerinde okuyucularıyla buluşacağı imza günüyle sona erecek.

Gönüllü yönetmenliğini Ferruh Tunç’un yaptığı danışma kurulunda Ferruh Tunç, Gülnur Karaaslan, Ayşegül Tözeren, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Ahmet Telli, Nazmi Ağıl’ın yer aldığı ve öykü ödülleri seçici kurulunda, Ferruh Tunç, Ayşegül Tözeren, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Polat Özlüoğlu’nun bulunduğu 8. Antalya Edebiyat Günleri 19 Kasım Pazar ‘Edebiyat Patikası’ etkinliğiyle sona edecek. (AÖ)