Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan 137 kişi kurtarıldı

X'te açıklama yapan Tunç, şunları söyledi:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın da yaralandığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

"Soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyet, kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam ederken detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapmıştır."

"Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir."

"İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

(EMK)