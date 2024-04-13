Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan 137 kişi kurtarıldı

Antalya Konyaaltı’nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri dün (12 Nisan) saat 17.30 sıralarında yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı.

8 kişiyi taşıyan kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırılınca içerisinde bulunanlar metrelerce yükseklikten düştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kazada 24 kabinde mahsur kalanlar oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Valilik: 5 kabinde tahliye çalışmaları sürüyor

Antalya Valiliğinde yapılan açıklamada, saat 11.45 itibarıyla 19 kabindeki 56'sı helikopterle 137 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tahliye edilenlerden 9'unun ambulansla hastaneye sevki gerçekleşmiş, tedavilerinin ardından 7 kişi taburcu edilmiştir. Havada asılı bulunan 5 kabinde 29 kişi için tahliye çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, kurtarma çalışmalarına ilişkin saat 10.30 sıralarında yaptığı son açıklamada, mahsur kalan 184 kişiden 128'i kurtarıldığını, 8 kabindeki kurtarma çalışmaları sürdüğünü söyledi.

Yerlikaya: Çalışmalar aralıksız sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah 7.30 gibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve asılı kalan 15 kabindeki 98 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopterin kurtarma çalışmalarında aktif görev aldığını belirtti.

Kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü aktaran Yerlikaya, şunları söyledi:

"Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 543 arama kurtarma personeli ile 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulans ile dron görevlendirilmiştir."

Koca: Sağlık durumları ciddiyet arz etmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 ambulans ve 2 UMKE timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte."

Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını belirtti ve şunları söyledi:

“Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir.”

Böcek: Ağır bakım protokolü yapılmıştı

Kaza yerinde inceleme yapan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Böcek, teleferiğin 2017'de kendisinden önceki dönemde faaliyete geçtiğini ve belediye şirketi bünyesinde hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Yıllık ağır ve rutin normal bakımlarının hepsinin yapıldığını vurgulayan Böcek, "Yılbaşından sonra ağır bakımı protokolü, anlaşması zaten yapılmış. Sezon açılışı 5 Mart'ta başlamıştı. Bu talihsiz olayla ilgili bütün amacımız şu anda 100'e yakın vatandaşımızın bir an önce kurtulması. Diğer konularda zaten gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

AFAD: Gece 543 personel görev yaptı

AFAD ise yaptığı açıklamada, çalışmaların gece boyunca sürdürdüğü ve toplam 543 arama kurtarma personelinin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Gece arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için bölgeye aydınlatma ekipmanları sevk edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, havada asılı bulunan 9 kabinde tahliye çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

(RT)