ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 08:50
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2024 09:43
1 dk Okuma

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip ormanlık alandan çıkarılan bir kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip, ormanlık alandan çıkarılan 25 yaşındaki F.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil Servis ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AS)

orman yangını
Sayfa Başına Git