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Yayın Tarihi: 27 Aralık 2024 15:41
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2024 15:47
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Antalya'da koli içinde maymun yavrusu bulundu

Beslenmesi yasak olan maymun yavrusu, rehabilitasyon için Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Antalya'da koli içinde maymun yavrusu bulundu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Antalya'da, dün (26 Aralık) şehirlerarası otobüs terminalinde bir kolinin içerisinde beslenmesi yasak olan “Rhesus” türü maymun yavrusu bulundu.

Maymun yavrusu X-ray'den geçirilirken, güvenlik görevlisinin dikkatiyle fark edildi.

Koliyi teslim almak için otogara giden M.K., “İçinde ne olduğunu bilmiyordum, hediye geldi,” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre maymun yavrusu, bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Bebek maymun 15 gün rehabilitasyona alınacak.

Rhesus maymunu hakkında

Primatlar, yüksek zekâ düzeyleri ve sosyal yapıları nedeniyle doğal yaşam alanlarında kalmaları gerektiği savunulan hayvanlar arasında. Onları evcil hayvan olarak tutmak, fiziksel ve psikolojik refahlarını olumsuz etkileyebilir.

Rhesus maymunları da birçok ülkede koruma altındaki türler arasında yer alıyor. Doğal yaşam alanlarını ve türün nüfusunu korumak amacıyla avlanmaları ve evcil hayvan olarak tutulmaları yasak.

Rhesus maymunları, genetik, sinirbilim ve bağışıklık sistemi araştırmalarında model organizma olarak oldukça değerli. Yasal sınırlamalar ve araştırma laboratuvarlarındaki talep, yasa dışı ticaretlerine neden olabiliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
yasadışı hayvan kaçakçılığı Rhesus maymunu Hayvan Hakları
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