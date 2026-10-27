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YT: Yayın Tarihi: 27.10.2026 13:43 27 Ekim 2026 13:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.10.2026 13:59 27 Ekim 2026 13:59
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Antalya'da hortumda dört işçinin ölümü: Müteahhit ve şantiye şefi gözaltında

Antalya'da hortumun parçaladığı konteynerlerde dört işçi yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Antalya'da hortumda dört işçinin ölümü: Müteahhit ve şantiye şefi gözaltında
Antalya'da hortumun parçaladığı işçi konteynerlerinde dört işçi yaşamını yitirdi.(Fotoğraf: AA)
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 26 Ekim Pazartesi gecesi saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199. Sokak'taki bir site inşaatında meydana gelen hortum nedeniyle dört işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı. Başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında müteahhit ve şantiye şefinin de bulunduğu dört kişi gözaltına alındı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunduğu Antalya'da etkili olan hortum, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyneri parçaladı.

Konteynerlerde bulunan beş işçi hortumun etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

İşçilerden ikisi olay yerinde, ikisi ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan bir işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hortum sırasında şantiyedeki kule vinç de devrildi.

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Dört kişi gözaltına alındı

Dört işçinin ölümünün ardından olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında şantiyenin müteahhidi ve şantiye şefinin de bulunduğu dört kişi gözaltına alındı.

Antalya Valisi: Ölüm yaşanmadı

Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, hortumun dar bir bölgede etkili olduğunu söyledi.

Şahin, şantiyedeki kule vincin de devrildiğini ancak işçilerin ölümünün vinçten kaynaklanmadığını belirtti.

Hortumun iki konteyneri parçaladığını söyleyen Şahin, iki işçinin olay yerinde, iki işçinin hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Vali Şahin, çevredeki diğer yapılarda aynı ölçüde hasar görülmediğini, hortumun özellikle konteynerlerin bulunduğu alanda yıkıcı etki yarattığını ifade etti.

DİSK'ten soruşturma çağrısı

DİSK de olayla ilgili kapsamlı soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Açıklamada şunlara yer verildi:

"klim krizi ile işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki önlemsizliğin çalışma yaşamı üzerindeki yıkıcı etkilerini bir kez daha ortaya koymuştur. İklim krizi artık geleceğe ilişkin bir tehdit olmanın dışında, bugün işçilerin yaşam hakkını doğrudan etkilemektedir.

DİSK olarak Antalya’da yaşanan facianın tüm yönleriyle araştırılmasını, işçilerin çalışma ve barınma koşullarının incelenmesini, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının ortaya çıkarılmasını ve varsa ihmallerin sorumlularının hesap vermesini istiyoruz. İklim adaleti sağlanmadan çalışma yaşamında adalet, işçi sağlığı ve iş güvenliği olmadan insanca çalışma koşulları sağlanamaz. İklim krizine karşı mücadele, işçilerin yaşam hakkını koruyan kamusal politikalarla ve güvenceli çalışma koşullarıyla birlikte yürütülmelidir"

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Ne olmuştu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'da kuvvetli yağışlara karşı sarı kodlu uyarı yayımlamıştı.

26 Ekim gecesi Kepez ilçesindeki bir inşaat alanında meydana gelen hortum, işçilerin kaldığı iki konteyneri parçaladı ve şantiyedeki kule vincin devrilmesine neden oldu.

Konteynerlerde bulunan beş işçiden dördü yaşamını yitirdi, biri yaralandı.

Antalya Valiliği olayın ardından yaptığı açıklamada can kayıplarını doğrularken, 27 Ekim'de soruşturma kapsamında dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
hortum işçi Antalya yaşamını yitirdi
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