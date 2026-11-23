Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres,Barbados'un başkenti Bridgetown'da Başbakan Mia Mottley ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Antalya'da kapanan COP31 iklim konferansının sonuçlarını eleştirdi.

Guterres, hükümetlerin iklim krizinin giderek ağırlaşmasına rağmen gerekli adımları atamadığını söyledi:

“İklim krizinin hızlandığı bir anda hükümetler, bu krizin gerektirdiği kararlılık düzeyine ulaşamadı.”

Dünyanın küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırma hedefini aşma yolunda ilerlediği uyarısında bulunan Guterres, kömür, petrol ve doğal gaz kullanımının hızla azaltılmasını istedi:

“Kömür, petrol ve doğal gaza süregelen bağımlılık iklim kaosunu körüklüyor. Yangını üzerine benzin dökerek söndüremeyiz.”

Yenilenebilir enerjinin daha güçlü enerji güvenliği, düşük maliyetler ve ekonomik dayanıklılık sağlayabileceğini belirten Genel Sekreter, başlıca sera gazı salımından sorumlu ülkeleri emisyonlarını azaltmaya, gelişmiş ülkeleri de iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

Guterres, küresel ısınmaya en az katkıda bulunan küçük ada devletlerinin iklim krizinin en ağır sonuçlarına maruz kaldığını vurguladı:

“Barbados gibi ülkeler iklim krizinin ön cephesinde yer alıyor.”

Şiddetlenen fırtınalara, yükselen deniz seviyelerine ve artan ekonomik kayıplara dikkat çekerek iklim adaleti çağrısını yineledi:

“Bu krize en az neden olan ülkeler, onun en ağır sonuçlarıyla tek başlarına yüzleşmeye terk edilemez.”

Guterres, Barbados Başbakanı Mia Mottley'nin gelişmekte olan ülkelerin daha uygun koşullarda finansmana erişmesini amaçlayan uluslararası mali reform girişimlerine de destek verdi ve Barbados'un iklim politikaları ve küresel finans sisteminin reformu konularında etkili bir rol oynadığını belirterek ülkeyi “çok taraflılığın savunucusu ve çözüm kaynağı” olarak nitelendirdi.

Genel Sekreter, Mottley'nin öncülük ettiği Bridgetown Girişimi'nin gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını uluslararası gündeme taşıdığını vurguladı.

(AEK)