HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:09 26 Ocak 2026 12:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.01.2026 12:13 26 Ocak 2026 12:13
Okuma Okuma:  2 dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında iddianame hazırlandı

Savcılık, 702 sayfalık iddianameyi Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında iddianame hazırlandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında iddianameyi tamamladı. Savcılık, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında 26 ayrı suçlama yöneltti.

Savcılık, 702 sayfalık iddianameyi Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İddianamede, Muhittin Böcek’in yanı sıra oğlu Mustafa Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek, eski gelini Z.K. ve eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Böcek hakkında ağır suçlamalar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
6 Temmuz 2025

Savcılık, Muhittin Böcek’in zincirleme suç hükümleri kapsamında “icbar suretiyle irtikap”, “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık, eski Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlamaları yöneltti.

Oğul Böcek için “suçu meslek edinme” vurgusu

AA'nın haberine göre, iddianameye göre savcılık, Mustafa Gökhan Böcek’i “icbar suretiyle irtikap”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” ve “nüfuz ticareti” suçlarına yardım eden sıfatıyla sorumlu tuttu. Savcılık ayrıca, dosyadaki tespitler doğrultusunda Mustafa Gökhan Böcek’in “suçu meslek edinen kişi” olarak da cezalandırılmasını istedi.

Aile üyeleri de dosyada

Savcılık, Zuhal Böcek ile Z.K. hakkında ise zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlamasıyla ceza talep etti. İddianamede, şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin lira nakit para ile birlikte,
10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 Rolex marka saat ve cep telefonunun da müsaderesini talep etti. Savcılık, bu taşınır ve taşınmazların toplam değerini yaklaşık 258 milyon 600 bin lira olarak hesapladı.

Savcılık, iddianameyi 2026/23 değerlendirme numarasıyla Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

(EMK)

ilgili haberler
Sezgin Tanrıkulu’ndan Muhittin Böcek açıklaması
18 Aralık 2025
/haber/sezgin-tanrikulundan-muhittin-bocek-aciklamasi-314642
Cezaevindeki Muhittin Böcek acilen hastaneye kaldırıldı
6 Aralık 2025
/haber/cezaevindeki-muhittin-bocek-acilen-hastaneye-kaldirildi-314267
Altın Portakal’da Muhittin Böcek’le dayanışma ve Bilge Şen’in konuşması öne çıktı
2 Kasım 2025
/haber/altin-portakalda-muhittin-bocekle-dayanisma-ve-bilge-senin-konusmasi-one-cikti-313137
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
6 Temmuz 2025
/haber/antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-tutuklandi-309182
