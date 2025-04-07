"Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkımı, kent kimliğine vurulacak ağır bir darbe"

Antalya Kültürel Miras Derneği (ANKA), yıkılmak istenen Antalya Arkeoloji Müzesi’nin kısmen korunarak kullanılması talebiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na (AKVKBK) başvurdu.

ANKA dün (6 Nisan) yayımladığı dilekçesinde, Arkeoloji Müzesi’nin yıkımının durdurulmasını ve Antalya’nın ortak hafıza mekânlarından biri olarak korunması istendi.



ANKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1964’te Doğan Tekeli ve Sami Sisa tarafından tasarlanan, 1972’de inşa edilen ve 1988’de Avrupa Konseyi Özel Ödülü’ne layık görülen müzenin, yalnızca mimari değil toplumsal bellek açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi.

ANKA, daha önce Dokuma ve Pil Fabrikası binalarında olduğu gibi müzenin de kısmi koruma altına alınarak örnek bir yaklaşımla değerlendirilmesini istedi.

UNESCO’ya çağrı

Dernek, müzeyle ilgili açıklamasını şöyle sonlandırdı:

Yıllardır Antalyalıların ve ziyaretçilerin anılarında yer etmiş bu yapının yıkılması, kentimizin kimliğine vurulacak büyük bir darbedir. Kentler için hafıza mekânları, geçmişle gelecek arasında köprü kuran, toplumsal bağları güçlendiren ve aidiyet duygusunu pekiştiren hayati unsurlardır. Antalya Müzesi de bu anlamda şehrimiz için vazgeçilmez bir hafıza mekânıdır. Antalya Dokuma Fabrikası ve Pil Fabrikası gibi endüstri mirası yapılarında kısmi koruma kararı alarak toplumsal hafıza mekânlarının önemi konusunda Türkiye’ye örnek olacak yaklaşımlar geliştiren Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun Antalya Arkeoloji Müzesi binasının yarışma projesi ile inşa edilen özgün mimari dokusu için de aynı hassasiyeti göstermesini koruma ilkelerinin bir gereği olarak görmekteyiz. Bu kapsamda, Antalya Arkeoloji Müzesi binası yıkımını durdurmasını ve yukarıda sıralanan özellikleri ve önemi nedeniyle de ilgili yasa, yönetmelik ve ilke kararları çerçevesinde kültür varlığı olarak korunması için gereğini arz ve talep ederiz.

Antalya Kültürel Miras Derneği, Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkımının durdurulması ve yapının kısmen korunarak yeniden kullanılması için kentteki STK’ler ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, ICOMOS Türkiye ve DOCOMOMO Türkiye’ye destek çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili kararın, Kurul’un 7-8 Nisan 2025 tarihlerindeki toplantısında ele alınması bekleniyor. (TY)