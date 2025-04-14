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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 14 Nisan 2025 11:10
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2025 11:13
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Antalya Arkeoloji Müzesi için tescil talebine ret

Antalya Kültürel Miras Derneği, yıkımı planlanan Antalya Arkeoloji Müzesi binasının korunması için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na tekrar başvuru yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Antalya Arkeoloji Müzesi için tescil talebine ret
Müzede bulunan "Yorgun Herakles" heykeli, Fotoğraf: Vecih Cuzdan / bianet

Antalya Kültürel Miras Derneği (ANKA), yıkılması gündemde olan Antalya Arkeoloji Müzesi’nin kültür varlığı olarak tescillenmesi ve 1964 yılında ulusal yarışma sonucu elde edilen projesine uygun biçimde restore edilerek güçlendirilmesi amacıyla 27 Mart ve 7 Nisan 2025’te Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na (AKVKBK) başvuruda bulundu.

AKVKBK, nisan ayındaki toplantısında, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin kültür varlığı olarak “tescile değer bulunmadığına” karar verdi. 

“Çabalarımızı ortaklaştıralım”

Kararı “üzüntü” ile karşıladıklarını söyleyen ANKA, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Nisan ayı toplantısında ilgili başvuruyu gündeme alarak Türkiye'nin ulusal proje yarışmasıyla inşa edilen ilk müze binasının kültür varlığı olarak tescile değer olmadığını ve bu nedenle de korunmasına gerek bulunmadığı yolunda bir karar aldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Antalya Dokuma ve Pil Fabrikası binalarında koruma yönünde karar alan Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun, Antalya Arkeoloji Müzesi binası için vermiş olduğu kararı üzüntüyle karşılamış bulunuyoruz.

“AKVKBK’nin Antalya Müzesi’ne ilişkin kararı ANKA’ya ulaştığında yürürlükte olan mevzuata uygun şekilde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na başvuru yapılarak  Antalya Müzesi’nin kültür varlığı olarak tescil edilmesi talebimizi tekrarlayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu kapsamda, kültürel miras varlıklarının korunumuna duyarlı kişi ve kurumlara şimdiye kadar gösterdikleri ilgi için teşekkür eder, Antalya Müzesi’nin yıkılmadan kültür varlığı olarak korunması ve restore edilerek kullanılmasına dönük çabalarımızı ortaklaştırmaya davet ederiz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Antalya Arkeoloji Müzesi Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Antalya Kültürel Miras Derneği kültür tarih
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