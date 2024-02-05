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Yayın Tarihi: 5 Şubat 2024 21:17
 ~ Son Güncelleme: 5 Şubat 2024 22:20
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DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY

Antakyalılar kayıpları için yürüdü

Antakyalılar 6 Şubat’ın yıldönümü öncesi Sümerler’den Armutlu’ya sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Vecih Cuzdan

Ali Dinç
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Ali Dinç

Ali Dinç

Hatay’da 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü öncesi sessiz yürüyüş yapıldı.

Buradayız Hatay Derneği’nin çağrısıyla yapılan yürüyüşte, Antakyalı yurttaşlar Sümerler Mahallesi Aalen Alanı’nda bir araya geldi, Armutlu Mahallesi’ne yürüdü.

Yürüyüşün ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda Hatay Akademi Orkestrası şarkılar söyledi.

(VC)

6 Şubat depremleri 6 Şubat depremlerinin birinci yılı hatay Antakya
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
[email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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