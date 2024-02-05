DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Antakyalılar kayıpları için yürüdü
Antakyalılar 6 Şubat’ın yıldönümü öncesi Sümerler’den Armutlu’ya sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
Hatay’da 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü öncesi sessiz yürüyüş yapıldı.
Buradayız Hatay Derneği’nin çağrısıyla yapılan yürüyüşte, Antakyalı yurttaşlar Sümerler Mahallesi Aalen Alanı’nda bir araya geldi, Armutlu Mahallesi’ne yürüdü.
Yürüyüşün ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda Hatay Akademi Orkestrası şarkılar söyledi.
(VC)
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