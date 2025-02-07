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Yayın Tarihi: 7 Şubat 2025 10:00
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2025 10:19
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6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI

Antakya Ortodoks Kilisesi enkazı önünde anma ayini

Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, “Hep beraber Antakya’yı inşa edeceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Antakya Ortodoks Kilisesi enkazı önünde anma ayini
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı önünde, afette yaşamını yitirenler için dün (6 Şubat) ayin düzenlendi.

Görseli Büyüt

Merkez Antakya ilçesindeki kilise enkazı önünde gerçekleştirilen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu ile pederler Jan Dellüller ve Dimitri Doğum yönetti.

Görseli Büyüt

Orduluoğlu, konuşmasında, “Ne kadar zaman, saatler, aylar, yıllar geçse de kalbimizin bir köşesinde her daim o ilk dakikaları, canları çıkarmak için çabaladığımız saniyeleri hatırlıyoruz” dedi.

Görseli Büyüt

“Kalbimizde hüzün var, gözlerimizde umut”

Depremde hayatını kaybedenleri anan Orduluoğlu, “Hüzün, bizleri umutsuzluğa iter. Lakin umut, bizi dirilişe, dirilişin sevincine ve Rab İsa Mesih’e ulaştırır. Kalbimizde hüzün var, lakin gözlerimizde umut. Tekrar yeşereceğiz, Antakya’nın asıl evlatları olan bizler tekrardan burada var olacağız” diye konuştu.

Görseli Büyüt

Orduluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Antakya'mızı tekrardan inşa etmek için Allah bütün idarecilerimize sağlık, sıhhat versin. Amma velakin Asi’nin diğer tarafı yeni, bu tarafı eski, kadim Antakya. Allah onlara güç versin ki burayı da tekrar inşa edelim. İki yıl oldu. Antakya Kilisesi’nin evlatlarıydık, şimdi sokakların evladıyız. Olmaz. Hep beraber, devlet ve millet, bütün azınlıklar, sevgiyle, kardeşlikle beraber inşa edeceğiz Antakya’yı.”

Görseli Büyüt

Ayinin ardından, depremde hayatını kaybeden yurttaşların defnedildiği mezarlıkta da anma töreni düzenlendi.

*6 Şubat depremlerinde Antakya, İskenderun ve Samandağ'da hayatını kaybeden Ortodoks Hristiyanlar. (Görsel: Antioch Patriarchate/Facebook)

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
#6Şubat2Yıl 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı hatay Antakya antakya ortodoks kilisesi
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