6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI
Antakya Ortodoks Kilisesi enkazı önünde anma ayini
Hatay’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı önünde, afette yaşamını yitirenler için dün (6 Şubat) ayin düzenlendi.
Merkez Antakya ilçesindeki kilise enkazı önünde gerçekleştirilen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu ile pederler Jan Dellüller ve Dimitri Doğum yönetti.
Orduluoğlu, konuşmasında, “Ne kadar zaman, saatler, aylar, yıllar geçse de kalbimizin bir köşesinde her daim o ilk dakikaları, canları çıkarmak için çabaladığımız saniyeleri hatırlıyoruz” dedi.
“Kalbimizde hüzün var, gözlerimizde umut”
Depremde hayatını kaybedenleri anan Orduluoğlu, “Hüzün, bizleri umutsuzluğa iter. Lakin umut, bizi dirilişe, dirilişin sevincine ve Rab İsa Mesih’e ulaştırır. Kalbimizde hüzün var, lakin gözlerimizde umut. Tekrar yeşereceğiz, Antakya’nın asıl evlatları olan bizler tekrardan burada var olacağız” diye konuştu.
Orduluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Antakya'mızı tekrardan inşa etmek için Allah bütün idarecilerimize sağlık, sıhhat versin. Amma velakin Asi’nin diğer tarafı yeni, bu tarafı eski, kadim Antakya. Allah onlara güç versin ki burayı da tekrar inşa edelim. İki yıl oldu. Antakya Kilisesi’nin evlatlarıydık, şimdi sokakların evladıyız. Olmaz. Hep beraber, devlet ve millet, bütün azınlıklar, sevgiyle, kardeşlikle beraber inşa edeceğiz Antakya’yı.”
Ayinin ardından, depremde hayatını kaybeden yurttaşların defnedildiği mezarlıkta da anma töreni düzenlendi.
(VC)