Antakya Ortodoks Kilisesi enkazı önünde anma ayini

Orduluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Antakya'mızı tekrardan inşa etmek için Allah bütün idarecilerimize sağlık, sıhhat versin. Amma velakin Asi’nin diğer tarafı yeni, bu tarafı eski, kadim Antakya. Allah onlara güç versin ki burayı da tekrar inşa edelim. İki yıl oldu. Antakya Kilisesi’nin evlatlarıydık, şimdi sokakların evladıyız. Olmaz. Hep beraber, devlet ve millet, bütün azınlıklar, sevgiyle, kardeşlikle beraber inşa edeceğiz Antakya’yı.”