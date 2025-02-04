Antakya koruma planı kimi koruyor?

Affan, resmi adı ‘Fevzi Çakmak Mahallesi’ olan, ancak tarihsel olarak caddenin iki yakasına yayılmış daha geniş bir alanı kapsayan bir mahalle. Gazipaşa Mahallesi ile Kuyu, Güllübahçe ve Zenginler mahallelerinin bir kısmı da bu alan içerisinde yer alıyor.

6 Şubat’tan önce, avlulu, küçük süs havuzlu ve bahçeli “eski Antakya evleri”nin ağırlıkta olduğu Affan Mahallesi’nde; Arap’ı, Türk’ü, Alevi’si, Sünni’si; Ermeni’si, Yahudi’si ve Hristiyan’ı bir arada yaşıyordu. Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Şefik Fatihoğlu’nun deyimiyle, Antakya’nın ‘mozaik’ olarak nitelendirilebilecek bir mahallesi.

Depremde büyük yıkıma uğrayan mahallede, halihazırda hasarsız ya da az hasarlı olan yapılar da tehdit altında.