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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 12:00 28 Eylül 2026 12:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 12:24 28 Eylül 2026 12:24
Okuma Okuma:  1 dakika

Antakya'dan Roma'ya: Akdeniz'den 2 bin 100 yıllık sofra takımı çıktı

Adrasan açıklarındaki batığın ana yükünü Antakya kökenli tabak ve kaseler oluşturuyor. Arsuz seramiklerinin tarihi önemini, Romalı hatip ve devlet insanı Çiçero’nun yazışmalarında da yer alması artırıyor.

Anadolu Ajansı

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Anadolu Ajansı

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Görseli Büyüt
Antakya'dan Roma'ya: Akdeniz'den 2 bin 100 yıllık sofra takımı çıktı
Fotoğraflar: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında 2025’te kazısına başlanan seramik yüklü gemi batığı, antik dönemin sofra kültürüne ve Akdeniz ticaretine ışık tutuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, batığın ana yükünü Antakya kökenli tabak ve kaseler oluşturuyor.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, antik adıyla Rhosus’un kıyılarında üretildiği düşünülen eserler arasında kuruyemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve çeşitli boyutlarda tepsiler bulunuyor.

Özellikle Roma’da talep gören bu ürünler, Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor.

Görseli Büyüt

Batıkta, Ege’deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalar da bulundu. Farklı üretim merkezlerine işaret eden buluntular, geminin taşıdığı yükün çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Akdeniz’in derinliklerinden 2 bin 100 yıllık sofra takımlarını gün yüzüne çıkarıyoruz. 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsiler, dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor” dedi. Ersoy ayrıca, çalışmalarını sürdüren kazı ekibine teşekkür etti.
Görseli Büyüt

Çiçero’nun dostu için sipariş ettiği kaplar

Arsuz seramiklerinin tarihi önemini, Romalı hatip ve devlet insanı Çiçero’nun yazışmalarında da yer alması artırıyor.

Çiçero, MÖ 50 yılında dostu Attikus’a yazdığı mektupta, onun için Rhosus’tan seramik kaplar sipariş ettiğini anlatıyor. Bu yazışma, bölgede üretilen sofra kaplarının Roma dünyasında tanındığını ve tercih edildiğini gösteriyor.

Adrasan batığında bulunan seramiklerin Rhosus üretimiyle ilişkilendirilmesi, kazıyı antik kaynaklarda adı geçen bu ürünlerin deniz ticaretindeki yerini anlamak açısından da önemli kılıyor.

Görseli Büyüt

Eserleri 2 bin 100 yıl boyunca koruyan kil

Batıktaki tabak ve kaselerin bugüne iyi durumda ulaşmasının ardında, yükleme sırasında uygulanan bir yöntem bulunuyor.

Seramikler ahşap sandıklara yerleştirilmeden önce aralarına kil konuldu. Bu uygulama, gemi batarken eserlerin kırılmasını önleyerek binlerce yıl boyunca korunmalarına yardımcı oldu.

Denizden çıkarılan tabak ve kaseler, dönemin işçiliğini ve biçim özelliklerini bugün de gözler önüne seriyor.

Görseli Büyüt
*Roma Cumhuriyeti, MÖ 50. (Harita: Wikipedia)
*Roma Cumhuriyeti, MÖ 50. (Harita: Wikipedia)

Antakya’dan İtalya’ya uzanan ticaretin izleri

Gemide bulunan Antakya kökenli MÖ 1. yüzyıl sikkeleri, batığın tarihlendirilmesine ışık tutuyor. Bulgular, geminin MÖ 1. yüzyılın ortalarında Antakya, Ege, Yunanistan ve İtalya kıyıları arasındaki ticaret ağı içinde faaliyet gösterdiğine işaret ediyor.

Arsuz’dan yola çıktığı düşünülen geminin, muhtemelen Roma’ya doğru ilerlerken fırtına sırasında bir sığlığa çarparak battığı tahmin ediliyor.

Adrasan açıklarındaki batıkta, su altı arkeologlarının robotların da desteğiyle yürüttüğü kazı çalışmaları devam ediyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
arsuz seramikleri Antakya Roma Kültür ve Turizm Bakanlığı Akdeniz
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