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Yayın Tarihi: 6 Şubat 2024 07:00
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2024 08:08
3 dk Okuma

BAKAN KOCA YUHALANDI

Antakya'da 6 Şubat öfkesi: "Hakkımızı helal etmiyoruz"

6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde yapılan anmalarda hüzün de vardı öfke de. Kent muhalefetinin anmasında polis barikatı yıkıldı, resmi anmada ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yuhalandı, “Hükümet istifa” sloganları atıldı.

Vecih Cuzdan

Ali Dinç
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Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Ali Dinç

Ali Dinç
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Hatay, 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde kayıplarını anmak için sokaklardaydı.

Anmaların adresi, depremde büyük yıkıma uğrayan Antakya kent merkezi oldu. Soğuk hava ve yoğun sise rağmen Antakyalılar, kentin dört bir yanından Köprübaşı’na geldi.

Köprübaşı ve yakınlarında iki ayrı anma etkinliği vardı.

İlki, kent muhalefetinin çağrısıyla Yunus Emre Parkı önünde yapıldı. Binlerce yurttaş, ellerinde meşaleler, bahurlar ve reyhanlarla park önünde buluştu.

Anmaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Türkiye İşçi Parti (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın yanı sıra çok sayıda siyasi parti, emek-meslek örgütü ve demokratik kitle örgütü temsilcisi de katıldı.

Polis, Yunus Emre Parkı’ndan Köprübaşı’na gidişleri engellemek için yol üzerine bariyerler koydu. Yurttaşlar anma boyunca bariyerler nedeniyle polise tepki gösterdi.

Saatler 04.17’yi gösterdiğinde depremde yitirilenler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” ve “Gitmedik, buradayız” (Me rıhna nıhna hon) sloganları atıldı.

Yurttaşlardan polise tepki

Yunus Emre Parkı’nın önündeki anmanın ardından yurttaşlar polis barikatını kaldırdı, sloganlarla Köprübaşı’na doğru yürüyüşe geçti.

İlk olarak, insan hakları savunucuları Hatice Can ve Mithat Can'ın hayatını kaybettiği yıkılan Rana Apartmanı'nın bulunduğu alanda açıklama yapıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, “Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla ifade etti, 'Biz Antakya'ya bilerek ve isteyerek yardım göndermedik' demiş oldu. Biz bilerek ve isteyerek ölüme terk edildik. Burada farklı halklardan ve inançlardan olduğumuz için, bu kadim topraklarda Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Hristiyanıyla... Asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Doğu'nun Kraliçesi Antakya, yedi kere kendini yeniden kurmayı nasıl başardıysa biz de bir kez daha kentimizi yeniden inşa edeceğiz” dedi. 

Resmi anmada protestolar

Köprübaşı’ndaki resmi anmada ise hüzün de vardı öfke de.

Depremde yitirdiği yakınlarının fotoğraflarıyla yürüyen, adalet talep eden kayıp yakınları, “Sesimizi duyan var mı?” dövizi açan, bahur ve reyhan taşıyan yurttaşlar…

Resmi anma, saat 03.45’te Vali Ürgen Parkı’nda (Vali Göbeği) toplanmayla başladı, ardından binlerce yurttaş Köprübaşı’na yürüdü. Anmaya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Saat 04.17’de yapılan saygı duruşu sonrası kentteki Sünni, Alevi, Hristiyan ve Yahudi din adamları tarafından dualar okundu.

Sıra konuşmalara geldiğinde ise Antakyalıların yoğun tepkisi başladı.

“Hatay’ı ölüme terk ettiniz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşması boyunca yuhalandı, “Hakkımızı helal istemiyoruz”, “Hükümet istifa” ve “Hatay’ı ölüme terk ettiniz” sloganları atıldı.

6 Şubat depremlerinde Hatay’da hayatını kaybeden 24 binden fazla yurttaşın anısına Asi Nehri’ne karanfiller atılacağı belirtildi. “24 bin” sayısına da tepki büyük oldu, yurttaşlardan “Yalancılar” sesleri yükseldi.

Anmanın sona ermesinin ardından alanda ayrıldıkları sırada Bakan Koca’nın yanı sıra, Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş da yuhalandı.

(VC)

6 Şubat depremleri hatay 6 Şubat depremlerinin birinci yılı Antakya fahrettin koca
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
[email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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