Antakya Antik Hipodrom'un çevresindeki kazılarda iki heykelcik parçası bulundu

Pamir, eserin kalıpla değil, bir sanatçı tarafından serbest teknikte üretildiğini belirlediklerini anlattı.

Diğer buluntunun da önemli olduğunu vurgulayan Pamir, "Milattan önce 2'inci yüzyılın sonuna ait olduğunu değerlendirdiğimiz figürine ait başın, konut içerisinde kullanılan bir objenin parçası veya çocuk oyuncağı olabileceğini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Pamir, parçaların Hatay Arkeoloji Müzesi'nde korumaya alındığını kaydetti.

(VC)