Gazeteci ve Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, annesi Leyla Güven’in dün (3 Nisan) kardeşinin Konya’nın Cihanbeyli ilçesindeki cenazesine katılması ile ilgili açıklama yayımladı.

Tutuklu Kürt siyasetçi ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eski Eş Başkanı Leyla Güven’in cezaevinde olduğu süreçte anne ve babasını da kaybettiğini söyleyen Temizkan’ın mesajı şöyle:

“Annem Leyla Güven, babası ve annesinden sonrası abisini de cezaevindeyken kaybetti. Ailesi ona, o ailesine hasretti hep. Bu hasretlikle sonsuzluğa uğurladı sevdiklerini. Annesiyle babasının cenazelerine katılamadı ama neyse ki abisi toprağa verilirken köyündeydi. Ailesi ve sevenleriyle beraber son yolculuğuna uğurladı abisini.

Leyla Güven kardeşinin cenaze törenine katıldı

“Onun için de biz ailesi için de çok zor bir gün oldu. Annem taziyeye bizzat gelen, mesaj gönderen ve bir şekilde başsağlığı dileklerini ileten herkese teşekkürlerini iletmemi istedi. Güven ailesi adına da bu zor günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Var olun.” (TY)