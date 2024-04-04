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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 12:44
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 12:48
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“Annem Leyla Güven, babası ve annesinden sonrası abisini de cezaevindeyken kaybetti”

Gazeteci ve Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, yayımladığı mesajla annesi Leyla Güven’in taziyeye gelen ve başsağlığı dileyen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Annem Leyla Güven, babası ve annesinden sonrası abisini de cezaevindeyken kaybetti”
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Gazeteci ve Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, annesi Leyla Güven’in dün (3 Nisan) kardeşinin Konya’nın Cihanbeyli ilçesindeki cenazesine katılması ile ilgili açıklama yayımladı.

Tutuklu Kürt siyasetçi ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eski Eş Başkanı Leyla Güven’in cezaevinde olduğu süreçte anne ve babasını da kaybettiğini söyleyen Temizkan’ın mesajı şöyle:

“Annem Leyla Güven, babası ve annesinden sonrası abisini de cezaevindeyken kaybetti. Ailesi ona, o ailesine hasretti hep. Bu hasretlikle sonsuzluğa uğurladı sevdiklerini. Annesiyle babasının cenazelerine katılamadı ama neyse ki abisi toprağa verilirken köyündeydi. Ailesi ve sevenleriyle beraber son yolculuğuna uğurladı abisini. 

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“Onun için de biz ailesi için de çok zor bir gün oldu. Annem taziyeye bizzat gelen, mesaj gönderen ve bir şekilde başsağlığı dileklerini ileten herkese teşekkürlerini iletmemi istedi. Güven ailesi adına da bu zor günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Var olun.” (TY)

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leyla güven Sabiha Temizkan tutuklu siyasetçiler
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