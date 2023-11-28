"Annem ikinci kez evlat acısı yaşamak istemiyor"

Zonguldak açıklarında 19 Kasım’da batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

7 kişi arasında yer alan 43 yaşındaki Ömer Hebip'in ailesi, son sefer niyetiyle çıktığı görevinde kazaya yakalanan denizciden gelecek haberi bekliyor.

Gemide yağcı olarak görev yapan Hebip'in kardeşi Dilek Albar, AA muhabirine, İstanbul'da yaşadıklarını, fabrikada çalışan abisinin 5 yıl önce gemiciliğe başladığını söyledi.

Annesi Emine Hebip'in karşı çıkmasına rağmen abisinin gemiye başladığını anlatan Albar, "Bu son sefere gidişiydi, bir daha sefere gitmeyeceğini söylemişti. Bu seferden geldiği zaman evlenmeyi düşünüyordu. Yoğun çalıştığım için seferdeyken görüşmeye fırsatım olmamıştı. Ablalarımla görüşüyordu. Sefere çıkmadan konuştuğumuzda çok kalmayacağını hemen döneceğini ifade etmişti. Kötü oldu, böyle olmamalıydı" dedi.

Albar, diğer abisinin yıllar önce kaza kurşunuyla yaşamını yitirdiğini, annesinin ikinci kez evlat acısı yaşamasını istemediğini söyledi.

Ömer Hebip'in ablası Gülperi Bebek de kardeşinin denizci olarak dünyanın çeşitli ülkelerine gittiğini söyledi.

Kardeşinin son olarak 18 Kasım Cumartesi günü kendisini aradığını ancak telefondan ses alamadığı için kendisiyle görüşemediğini kaydetti.

Bebek, daha sonra kardeşini aradığını ancak bu kez de onun telefona cevap vermediğini ifade ederek, yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da "Kafkametler" isimli batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin aileleriyle bir araya geldi.

Arama çalışmaları, hava muhalefeti nedeniyle AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ekiplerce şu an karadan tarama ve gözetleme şeklinde sürdürülebiliyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz'deki fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türkiyeli mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı. (AÖ)