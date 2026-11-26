Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda anneleri vurularak öldürülen iki bozayı yavrusunun hayatta kalabilmesi için alınması gereken önlemleri açıkladı.

Vakıf, yavruların bulunduğu bölgenin tam koruma altına alınmasını, avcılık faaliyetlerinin durdurulmasını ve yavruların insanlarla temas etmeden kış uykusuna hazırlanmalarının sağlanmasını istedi.

Ayıların ilçe merkezine inerek çöp konteynerlerini karıştırmaları ve güvenliğe ilişkin şikâyetler üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğünün onayıyla öldürüldüğü iddia edilmişti.

WWF-Türkiye, yaban hayvanları için güvenli bir yaşam alanı olması gereken milli parkta yaşananların etik açıdan kabul edilemez olduğunu, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata aykırılık teşkil ettiğini belirtti.

Vakıf, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını, sürecin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

“Yakalama ve esaret çözüm değil”

Tarım ve Orman Bakanlığı ile DKMP Genel Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü arama ve takip çalışmalarının, yavruların diğer yırtıcılar, erkek ayılar ve insanlardan kaynaklanabilecek tehditlere karşı korunması açısından önemli olduğunu belirten WWF-Türkiye, bu aşamada alınacak kararların yavruların geri kalan yaşamını belirleyeceğine dikkat çekti.

Yaklaşık 9-10 aylık olan yavruların doğada beslenme ve hayatta kalma becerilerini annelerinden büyük ölçüde öğrendiğini belirten vakıf, Türkiye’de öksüz ayı yavrularının insanlarla temas etmeden rehabilite edilmesine ve yeniden yaban hayatına kazandırılmasına olanak sağlayan bir altyapının bulunmadığını ifade etti.

Yavruların yakalanarak kafese kapatılmasının insanlara alışmalarına ve ömür boyu esaret altında kalmalarına yol açabileceği uyarısında bulunan vakıf, yaban hayatını korumanın temel amacının sağlıklı hayvanları doğadan koparmak değil, kendi yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

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Yavruların hayatta kalması için neler yapılmalı?

WWF-Türkiye, yavruların kış uykusuna yatabilmeleri için öncelikle kendi inlerini kazmalarının beklenmesi gerektiğini, ihtiyaç halinde ise uluslararası bilimsel çalışmalar doğrultusunda insanlarla temas etmelerine yol açmadan güvenli kışlama alanları oluşturulabileceğini belirtti.

Vakıf, DKMP Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlara şu çağrılarda bulundu:

Tam koruma: Yavruların bulunduğu bölgede tüm insan faaliyetleri ve insan giriş çıkışları durdurulmalı, 24 saat denetim sağlanmalı.

Besin desteği: Yavruların kış uykusu öncesinde yeterli yağ depolayabilmeleri için insan teması ve kokusu olmadan, fotokapanlarla izlenen noktalara yüksek kalorili doğal besinler bırakılmalı.

Güvenli kışlama alanları: Uzmanlar tarafından saman, dal ve kar yalıtımı gibi doğal malzemeler kullanılarak güvenli inler oluşturulmalı, süreç yalnızca fotokapanlarla takip edilmeli.

Bilimsel katılım: Sahadaki izleme ve değerlendirme çalışmaları yaban hayatı biyologlarının, veteriner hekimlerin ve sivil toplum temsilcilerinin bilgisine ve bilimsel katkısına açık olmalı.

(NÖ)