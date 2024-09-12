Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran dahil 8 kişi tutuklandı

21 Ağustos gününde kaybolan Narin Güran 8 Eylül’de saat 08.45 saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu. Soruşturma kapsamında bugün Diyarbakır Adliyesi’ne getirilen ve savcılık sorgusu tamamlanan 22 şüphelinin ifade işlemleri bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 savcı eşliğinde 12 saat sürdü. İfadelerin ardından uzun bir süre değerlendirme yapan savcılar 9 kişiyi tutuklama talebiyle sevk etti.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ 22 şüphelinin ifade işlemleri son buldu

3 kişi adli kontrolle olmak üzere toplam 13 kişi de serbest bırakıldı.

Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklama talebi istenilen şüphelilerin listesi ve yönlendirilen suçlar şöyle:

Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklama talebi ile sevk edildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ Enes Güran’ın savcılık ifadesi: “Nevzat’ın Salim Güran ile arası iyidir”

Kuzen Muhammet Kaya, kuzen Birsen Güran ve Maşallah Güran, tutuklu Salim Güran'ın işçisi R.A. ve Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya 'Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçuyla tutuklama talebiyle sevk edildi.

Amca Fuat Güran ise "Suç delillerini yok etmek" suçuyla sevk edildi.

Adli kontrolle serbest kalanlar arasında ise Melike Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran var.

Narin’in babası Arif Güran, kuzenleri Oğulcan, Osman, Devran Güran, yengesi Melik Güran, amcaları Barış, Memduh ve Halil İbrahim Güran, halası Azize Kaya, Salim Güran’ın işçisi Ömer Yıldız ise serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 9 kişinin mahkemesi 23.30'da (12 Eylül) başladı.

Sabah saat 06.00'a (13 Eylül) kadar devam eden ve yaklaşık 7 saat süren yargılamanın ardından anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran, "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklandı.

Kuzen Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah Güran, tutuklu Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, hala eşi Mehmet Şevket Kaya "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklama talebiyle sevk edilen R. A., ise suç tarihi itibari ile 15 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Narin Güran cinayetinin soruşturması kapsamında tutuklu kişi sayısı amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar ile birlikte 10'a yükseldi.

Amca Salim Güran'ın, 22 kişinin alınan jandarma, savcılık ve mahkeme ifadelerinin ardından bugün tekrar Diyarbakır Adliyesi'ne getirilerek sorgulanması bekleniyor.

(ED)