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Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 21:05
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2024 09:42
2 dk Okuma

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran dahil 8 kişi tutuklandı

Narin Güran cinayetinin soruşturmasında 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 7 saat süren mahkemenin ardından 8 kişi tutuklandı. Anne Yüksel ve Enes Güran, "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Evrim Deniz

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Evrim Deniz

Evrim Deniz

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Görseli Büyüt
Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran dahil 8 kişi tutuklandı

21 Ağustos gününde kaybolan Narin Güran 8 Eylül’de saat 08.45 saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu. Soruşturma kapsamında bugün Diyarbakır Adliyesi’ne getirilen ve savcılık sorgusu tamamlanan 22 şüphelinin ifade işlemleri bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 savcı eşliğinde 12 saat sürdü. İfadelerin ardından uzun bir süre değerlendirme yapan savcılar 9 kişiyi tutuklama talebiyle sevk etti.

22 şüphelinin ifade işlemleri son buldu
NARİN GÜRAN CİNAYETİ
22 şüphelinin ifade işlemleri son buldu
12 Eylül 2024

3 kişi adli kontrolle olmak üzere toplam 13 kişi de serbest bırakıldı.

Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklama talebi istenilen şüphelilerin listesi ve yönlendirilen suçlar şöyle:

Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklama talebi ile sevk edildi.

Enes Güran’ın savcılık ifadesi: “Nevzat’ın Salim Güran ile arası iyidir”
NARİN GÜRAN CİNAYETİ
Enes Güran’ın savcılık ifadesi: “Nevzat’ın Salim Güran ile arası iyidir”
12 Eylül 2024

Kuzen Muhammet Kaya, kuzen Birsen Güran ve Maşallah Güran, tutuklu Salim Güran'ın işçisi R.A. ve Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya 'Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçuyla tutuklama talebiyle sevk edildi.

Amca Fuat Güran ise "Suç delillerini yok etmek" suçuyla sevk edildi.

Adli kontrolle serbest kalanlar arasında ise Melike Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran var.

Narin’in babası Arif Güran, kuzenleri Oğulcan, Osman, Devran Güran, yengesi Melik Güran, amcaları Barış, Memduh ve Halil İbrahim Güran, halası Azize Kaya, Salim Güran’ın işçisi Ömer Yıldız ise serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 9 kişinin mahkemesi  23.30'da (12 Eylül) başladı.

Sabah saat 06.00'a (13 Eylül) kadar devam eden ve yaklaşık 7 saat süren yargılamanın ardından anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran, "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklandı.

Kuzen Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah Güran, tutuklu Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, hala eşi Mehmet Şevket Kaya "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklama talebiyle sevk edilen R. A., ise suç tarihi itibari ile 15 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Narin Güran cinayetinin soruşturması kapsamında tutuklu kişi sayısı amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar ile birlikte 10'a yükseldi.

Amca Salim Güran'ın, 22 kişinin  alınan jandarma, savcılık ve mahkeme ifadelerinin ardından bugün tekrar Diyarbakır Adliyesi'ne getirilerek sorgulanması bekleniyor.

(ED)

Haber Yeri
Diyarbakır
Narin Güran Narin Güran cinayeti tutuklama kararı çocuk cinayeti
Evrim Deniz
Evrim Deniz
tüm yazıları

2022’den bu yana gazetecilik yapıyor. Gazete Duvar, Kadın İşçi, 5Harfliler, Evrensel Gazetesi, 9.Köy, MLSA’da haberleri yayımlandı.  Halen Bianetˋin Diyarbakır muhabirliğini yapıyor

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