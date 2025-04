Anne Baba Dayanışma Ağı: Hepsi serbest bırakılana kadar buradayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterilerinde çok sayıda genç gözaltına alınıp tutuklandı.

*Kamuoyuna 301 olarak yansısa da tutuklu öğrenci sayısı yeni tutuklamalar veya tahliyeler ile değişti.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, bugün görülen duruşmada tutuklu bulunan 102 genç hakkında tahliye kararı verdi.

Tahliye edilen isimler arasında, İmamoğlu’nun kampanya döneminde öne çıkan “Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin de yer aldı.

Avukatlardan alınan bilgilere göre hâlâ tahmini 95-100 öğrenci cezaevinde bulunuyor. Avukatlar, yatarı olmayan suçlamalardan tutuklanan gençlerin bir kısmının sınavlarını kaçırdığını, bazı öğrencilerinse sınavlara yetişebildiğini belirtti.

"Halen daha tutuklu öğrenciler var"

Avukat Tuba Torun bianet'e şu yorumu yaptı:

"Zaten hukuki dayanaktan yoksun olan soruşturmalarda bugüne alınan toplam 137 kişinin tahliye kararı oldukça sevindirici. Keşke öğrenciler bu süreci hiç yaşamasalardı. Süreç siyasi idi ve gözdağı niteliğinde kararlar verildi. Bunun sonucunda genç insanlar, öğrenciler çok ciddi hak kayıplarına uğradılar. Öğrenciler okullarında telafi imkansız zararlara maruz kaldılar. Gözaltında sürecinde hukuksuz uygulamalara da maruz kaldıklarını duyduk dinledik. Fakat şunu da unutmayalım halen tutuklu öğrenciler var. Örneğin 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuklu öğrenciler var. Hangi mahkemenin neye göre karar verdiğini hukuki olarak kestirmek öngörmek artık mümkün eğil. Kararlar hukuka uygun şekilde verilmediği için bizler de tahmin edemiyoruz, bilgi veremiyoruz hukukçular olarak. Bunun çözümü hukukun yasalarda yazılı olduğu hali ile en etkin şekilde bir an önce uygulanmasıdır. Umarım iktidar bir an evvel yargı üzerinden elini çeker. Halkın şu an en çok adaletin bağımsız ve tarafsız işlemesine ihtiyacı var."

Hangi mahkemelerden tahliye kararları geldi?

Dün ve bugün içinde farklı Asliye Ceza Mahkemeleri şu tahliye kararlarını verdi:

26. Asliye Ceza Mahkemesi : 67 sanıklı dosyada tutuklu bulunan 25 kişi tahliye edildi.

: 67 sanıklı dosyada tutuklu bulunan 25 kişi tahliye edildi. 61. Asliye Ceza Mahkemesi : 108 sanıklı dosyada 4 kişinin tamamı serbest bırakıldı.

: 108 sanıklı dosyada 4 kişinin tamamı serbest bırakıldı. 6. Asliye Ceza Mahkemesi : 28 sanıklı dosyada 5 tutuklu tahliye edildi.

: 28 sanıklı dosyada 5 tutuklu tahliye edildi. 64. Asliye Ceza Mahkemesi : 1 kişilik dosyada, ceza süresini doldurduğu gerekçesiyle sanık tahliye edildi.

: 1 kişilik dosyada, ceza süresini doldurduğu gerekçesiyle sanık tahliye edildi. 49. Asliye Ceza Mahkemesi: 139 sanıklı davada 102 tutuklunun tamamı serbest bırakıldı.

Hangi mahkemelerde hâlâ tutuklular var?

Asliye Ceza Mahkemesi: 59 kişi Asliye Ceza Mahkemesi: 3 kişi Asliye Ceza Mahkemesi: 5 kişi Asliye Ceza Mahkemesi: 35 kişi Asliye Ceza Mahkemesi: 6 kişi

Kadıköy gözaltı dosyası: 3 kişi

Asliye Ceza Mahkemesi: 2 kişi

Toplamda hâlâ 113 genç cezaevinde bulunuyor.

Aileler: Tüm çocuklar tahliye olana kadar buradayız

Çocukları hâlâ tutuklu bulunan ailelerin oluşturduğu Anne Baba Dayanışma Ağı’ndan Avni Gündoğan, bianet’e yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi:

“Benim çocuğum henüz tahliye edilmedi ama bu çok da önemli değil. Bugün tahliye edilenler de bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımız 18’inde evlerinden alındı. Onlar da tahliye olana kadar, tüm çocuklar özgürlüğüne kavuşana kadar buradayız. Hepsi bizim çocuğumuz.”

2911 Sayılı Kanunun 32/1. Maddesi; “Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” diyor.

(EMK)