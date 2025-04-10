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Yayın Tarihi: 10 Nisan 2025 17:09
 ~ Son Güncelleme: 10 Nisan 2025 18:16
3 dk Okuma

102 GENÇ TAHLİYE EDİLDİ

Anne Baba Dayanışma Ağı: Hepsi serbest bırakılana kadar buradayız

Tahliye edilen isimler arasında, İmamoğlu’nun kampanya döneminde öne çıkan “Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin de yer aldı.

Evrim Kepenek
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Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
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Görseli Büyüt
Anne Baba Dayanışma Ağı: Hepsi serbest bırakılana kadar buradayız
Fotoğraf: TGS X

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterilerinde çok sayıda genç gözaltına alınıp tutuklandı.  

*Kamuoyuna 301 olarak yansısa da tutuklu öğrenci sayısı yeni tutuklamalar veya tahliyeler ile değişti. 

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi,  bugün görülen duruşmada tutuklu bulunan 102 genç hakkında tahliye kararı verdi.

Tahliye edilen isimler arasında, İmamoğlu’nun kampanya döneminde öne çıkan “Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin de yer aldı.

Avukatlardan alınan bilgilere göre hâlâ tahmini 95-100 öğrenci cezaevinde bulunuyor. Avukatlar, yatarı olmayan suçlamalardan tutuklanan gençlerin bir kısmının sınavlarını kaçırdığını, bazı öğrencilerinse sınavlara yetişebildiğini belirtti.

"Halen daha tutuklu öğrenciler var"

Avukat Tuba Torun bianet'e şu yorumu yaptı: 

"Zaten hukuki dayanaktan yoksun olan soruşturmalarda bugüne alınan toplam 137 kişinin tahliye kararı oldukça sevindirici. Keşke öğrenciler bu süreci hiç yaşamasalardı. Süreç siyasi idi ve gözdağı niteliğinde kararlar verildi. Bunun sonucunda genç insanlar, öğrenciler çok ciddi hak kayıplarına uğradılar. Öğrenciler okullarında telafi imkansız zararlara maruz kaldılar. Gözaltında sürecinde hukuksuz uygulamalara da maruz kaldıklarını duyduk dinledik. Fakat şunu da unutmayalım halen tutuklu öğrenciler var. Örneğin 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuklu öğrenciler var. Hangi mahkemenin neye göre karar verdiğini hukuki olarak kestirmek öngörmek artık mümkün eğil. Kararlar hukuka uygun şekilde verilmediği için bizler de tahmin edemiyoruz, bilgi veremiyoruz hukukçular olarak. Bunun çözümü hukukun yasalarda yazılı olduğu hali ile en etkin şekilde bir an önce uygulanmasıdır. Umarım iktidar bir an evvel yargı üzerinden elini çeker. Halkın şu an en çok adaletin bağımsız ve tarafsız işlemesine ihtiyacı var."

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Hangi mahkemelerden tahliye kararları geldi?

Dün ve bugün içinde farklı Asliye Ceza Mahkemeleri şu tahliye kararlarını verdi:

  • 26. Asliye Ceza Mahkemesi: 67 sanıklı dosyada tutuklu bulunan 25 kişi tahliye edildi.
  • 61. Asliye Ceza Mahkemesi: 108 sanıklı dosyada 4 kişinin tamamı serbest bırakıldı.
  • 6. Asliye Ceza Mahkemesi: 28 sanıklı dosyada 5 tutuklu tahliye edildi.
  • 64. Asliye Ceza Mahkemesi: 1 kişilik dosyada, ceza süresini doldurduğu gerekçesiyle sanık tahliye edildi.
  • 49. Asliye Ceza Mahkemesi: 139 sanıklı davada 102 tutuklunun tamamı serbest bırakıldı.

Hangi mahkemelerde hâlâ tutuklular var?

    1. Asliye Ceza Mahkemesi: 59 kişi
    2. Asliye Ceza Mahkemesi: 3 kişi
    3. Asliye Ceza Mahkemesi: 5 kişi
    4. Asliye Ceza Mahkemesi: 35 kişi
    5. Asliye Ceza Mahkemesi: 6 kişi
  • Kadıköy gözaltı dosyası: 3 kişi
    1. Asliye Ceza Mahkemesi: 2 kişi

Toplamda hâlâ 113 genç cezaevinde bulunuyor.

Aileler: Tüm çocuklar tahliye olana kadar buradayız

Çocukları hâlâ tutuklu bulunan ailelerin oluşturduğu Anne Baba Dayanışma Ağı’ndan Avni Gündoğan, bianet’e yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi:

“Benim çocuğum henüz tahliye edilmedi ama bu çok da önemli değil. Bugün tahliye edilenler de bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımız 18’inde evlerinden alındı. Onlar da tahliye olana kadar, tüm çocuklar özgürlüğüne kavuşana kadar buradayız. Hepsi bizim çocuğumuz.”

2911 Sayılı Kanunun 32/1. Maddesi; “Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” diyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu 301 tutuklu öğrenci ekrem imamoğlu Berkay Gezgin
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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