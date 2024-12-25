‘Anlatı Gücü İttifakı’ sergisi İstanbul’da

Türkiye’de yükselen toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlere karşı bir duruş sergileyen “Anlatı Gücü İttifakı” tarafından düzenlenen sergi, 9 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul Barın Han’da sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, farklı disiplinlerden sanatçıların baskıcı ve ayrımcı söylemleri ele alarak toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan yeni üretimlerini içeriyor.

Belit Sağ, Cansu Yıldıran, Fatma Belkıs ve Üzüm Derin Solak gibi sanatçılar resim, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi çeşitli mecralarla toplumsal cinsiyet, kimlik ve baskı mekanizmalarını ele alıyor. Sergide yer alan eserler, kolektif öznellik ve toplumsal dayanışma üzerine odaklanırken, bastırılmış hikâyelere görünürlük kazandırmayı hedefliyor.

Marina Papazyan ve Jilet Sebahat’ın yeni metinleri, Trans Hafıza Kolektifi’nin arşiv materyalleri ve Gregg Bordowitz’in çalışmaları da sergide yer alıyor. (TY)

Sergi Tarihleri: 09.01.2025 - 09.02.2025

Mekân: Barın Han, İstanbul

Sanatçılar: Trans Hafıza Kolektifi, Fatma Belkıs, Gregg Bordowitz, Nejbir Erkol, Kiki ggNash, Marina Papazyan, Zeyno Pekünlü, Belit Sağ, Jilet Sebahat, Üzüm Derin Solak, Serdar Soydan, Furkan Öztekin (Ceyhan Fırat ile), Cansu Yıldıran.

Anlatı Gücü İttifakı: Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS), Havle Kadın Derneği, Politikada İyilik Hali, Pozitif Dayanışma, KuirGaming, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Van Star Kadın Derneği.

Küratörler: Onur Karaoğlu & Alper Turan

Koordinatör: Berfin Atlı (SPoD).