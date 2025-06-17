Anket: İstanbul ve Ankara'da CHP önde, AKP yerinde sayıyor

ORC Araştırma Şirketi iki büyük kent Ankara ve İstanbul'da partiler arası oy dağılımına yönelik son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. ORC 12-16 Haziran arasındaki anketlerinde "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?"sorusunu yöneltti.

İstanbul'da sıralama: CHP, AKP, DEM Parti

İstanbul'da 2 bin 850 kişiyle görüşülen yoklamada yurttaşların yaptığı sıralama yüzde 33,6 ile CHP'yi başa geçirirken AKP yüzde 30,2 ile ikincilikte kalıyor. DEM Partiyse yüzde 7,2 ile Türk milliyetçisi partilerin önüne geçtiğini gösteriyor. MHP yüzde 5,5 ile dördüncü sırada . sıradaki yerini koruyor. İYİ Parti yüzde 3,2 ile milliyetçi rakiplerinin hepsinin gerisine düşmüş durumda.

Ankara'da DEM Parti yok, MHP üçüncü sırada

Ankara'da CHP'nin oy oranı İstanbul'dakinden de yüksek: Yüzde 34.6. AKP yüzde 31.1 ile ikinci sırada. DEM Parti Ankara'da gerilere düşerken üçüncülüğü İstanbul'daki oranıyla MHP'ye bırakıyor: Yüzde 7,2.

Dördüncü sırada Zafer Partisi var: Yüzde 4.4.

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