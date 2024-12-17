Ankara’ya yürümek isteyen Polonez işçilerine izin yok

Sendikalaştıkları için işten çıkarılan Polonez Gıda işçilerinin direnişi 151 gündür devam ediyor.

Ankara yürümek için harekete geçen işçiler geceyi Kartal Anadolu Adliyesi önünde geçirdi. İşçiler adliye önündeki yeşillik alana çadır kurmak istedi.

Ancak polisin izin vermemesi üzerine işçiler yol kenarında battaniye altında yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı.

Sabah ise Gebze Adliyesi'ne doğru yürüyüşlerine izin çıkmadı. Çevik kuvvet polisi işçilere barikat kurdu. “Müsaade edin anayasal hakkı kullanalım” diyen işçiler polislerden yolu açmalarını istedi.

Ancak polis kalkanlarla işçileri engelledi. İşçiler ‘Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır’, ‘Atılan işçiler geri alınsın’, ‘Sendika hakkımız engellenemez’, ‘İşçilere değil, patronlara barikat’, ‘Susma haykır, sendika haktır’, ‘Biz bu yola baş koyduk geri dönüş yok’, ‘Polonez işçisi direnişin simgesi’ sloganları attı.

Aynı saatlerde bir başka işçi grubu da Maltepe sahilinden yürüyüş başlattı. Tek Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, "Bizim bir grup arkadaşımız sahilde yürüyüşe başlamıştı. Bizim de burada emniyetimizle yaptığımız görüşmelerde buradaki işçilerle beraber buradan sahile yürüyüşe devam edeceğiz. Pendik’e kadar yürüyüşümüz açıldı. Pendik’ten sonra arabalara bineceğiz Gebze Adliyesi önüne gideceğiz" dedi.

Anadolu Adliyesi önündeki işçiler de Kartal sahiline inerek Martepe'den yürüyüş başlatan grupla buluştu.

Ne olmuştu?

İstanbul Çatalca’daki Polonez gıda fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlenen toplam 146 işçiden 13’ü 19 Temmuz’da işten çıkarılmış, ardından diğer 133 işçi de ertesi sabah işe geldiklerinde "kod 46" gerekçe gösterilerek işten çıkarıldıklarını öğrenmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise raporunda işçilerin sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sonlandırıldığı ve toplu işten çıkarmanın Türkiye İş Kurumu'na bildirilmeden gerçekleştirildiği belirterek Polonez’e toplamı 2 milyon TL’yi aşan para ceza kesmiş daha sonra bakanlıkça işten çıkarılma gerekçesi "kod 4" olarak değiştirilmişti.

Bakanlıktan 145 kişiyi işten atan Polonez’e 2 milyon TL ceza

SGK Kod 4

SGK Çıkış Kodu 4 ile “Belirsiz süreli -yani herhangi bir süre ile sınırlanmamış- iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi“ tanımlanmıştır. Belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından feshediliyor ve haklı bir neden bildirilmiyorsa bu kod seçilecektir. Bu SGK işten çıkış kodunda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.