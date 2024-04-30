Ankara’nın ambleminin değişmesi gündemde

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyenin resmî ambleminin belirlenmesini yarışmayla Ankaralılara bırakılması için Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarına teklifte bulunacağını duyurdu.

ABB, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından sosyal medyadan ve 153 çağrı merkezinden kentin ambleminin değişimi için “yoğun başvuru” aldıklarını belirtti.

Üçte iki çoğunluk

Belediyenin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:



"Ankara Büyükşehir Belediyesine 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda gerek sosyal medyadan gerekse Başkent 153 Çağrı Merkezinden yoğun başvuru gelmektedir. Konu hakkında;

- Belediye Meclisince tanıtıcı amblem belirlenmesinde salt çoğunluk, mevcut amblemin değiştirilmesi konusunda ise üçte iki (nitelikli) çoğunluk aranmaktadır.

- ABB Meclisinde CHP Grubu üçte iki çoğunluğu sağlayamamakta ve tek başına amblem değiştirme kararı alamamaktadır.

Bu nedenle yönetimimiz, ABB Meclisindeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusunda kararın bir yarışma ile Ankara halkına bırakılması teklifinde bulunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."