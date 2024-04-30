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Yayın Tarihi: 30 Nisan 2024 11:06
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2024 11:10
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Ankara’nın ambleminin değişmesi gündemde

Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, kentin ambleminin yarışma ile Ankaralılara sorulmasına dair teklifi siyasi partilerin gruplarına sunacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara’nın ambleminin değişmesi gündemde
Fotoğraf: Flickr

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyenin resmî ambleminin belirlenmesini yarışmayla Ankaralılara bırakılması için Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarına teklifte bulunacağını duyurdu.

ABB, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından sosyal medyadan ve 153 çağrı merkezinden kentin ambleminin değişimi için “yoğun başvuru” aldıklarını belirtti.

Üçte iki çoğunluk

Belediyenin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediyesine 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda gerek sosyal medyadan gerekse Başkent 153 Çağrı Merkezinden yoğun başvuru gelmektedir. Konu hakkında;

- Belediye Meclisince tanıtıcı amblem belirlenmesinde salt çoğunluk, mevcut amblemin değiştirilmesi konusunda ise üçte iki (nitelikli) çoğunluk aranmaktadır.

- ABB Meclisinde CHP Grubu üçte iki çoğunluğu sağlayamamakta ve tek başına amblem değiştirme kararı alamamaktadır.

Bu nedenle yönetimimiz, ABB Meclisindeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusunda kararın bir yarışma ile Ankara halkına bırakılması teklifinde bulunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



ABB’nin önceki başkanı AKP’li Melih Gökçek, 1994’te göreve geldikten sonra Ankara'nın sembollerinden "Hitit Güneşi"ni amblem olarak kullanmayı bırakmıştı. Gökçek, yeni logo olarak bu süreçte aralarında "Ankara Kedisi"nin de olduğu çok sayıda deneme yaptı. 

2011’de resmî olarak değiştirdiği mevcut amblemde, Atakule’ye eklenmiş iki minare ile hilâl ve beş yıldız yer alıyor. Hilâlin üst kısmında ise Ankara Kalesi figürleri var. (TY)
ABB ankara büyükşehir belediyesi hitit güneşi
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/haber/tmmob-dan-melih-gokcek-e-en-pahali-ulasim-odulu-127052
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