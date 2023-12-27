Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi

Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama”, “tehdit” ve “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık” suçlarından cezaevinde olan Koca'nın avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi, Koca'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Koca'nın akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Faruk Koca ve beraberindekiler, 11 Aralık’taki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler’i darp etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olayın ardından tüm ligleri süresiz ertelemiş, 19 Aralık’tan itibaren ligler yeniden başlamıştı.

Saldırı sonrası Koca’nın da arasında bulunduğu üç şüpheli gözaltına alınmış, ardından “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan 12 Aralık’ta tutuklanmıştı.

Bu süreçte Faruk Koca, MKE Ankaragücü Başkanlığı görevinden istifa ederken, AKP de kurucu üyesi ve 22 ile 23. dönem milletvekili olan Koca'yı partiden ihraç etmişti.

TFF’ye bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ise MKE Ankaragücü’ne beş maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası vermişti. PFDK, Faruk Koca'ya beş yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da ‘sürekli hak mahrumiyeti’ cezası verildiğini duyurmuştu.

Maç sonrası görüntülerin izlenmesiyle iki şüphelinin daha belirlendiği soruşturmada Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edildi.

Dört sanığın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianamede, Koca hakkında 13 yıla kadar hapis istenmişti.

Mahkeme, dört sanıklı davanın ilk duruşmasının 9 Ocak 2024'te yapılmasını kararlaştırmıştı.