Ankaragücü taraftarlarından, hakeme saldıran Faruk Koca'ya destek

MKE Ankaragücü taraftarları, dün (11 Aralık) hakem Halil Umut Meler'e saldırdıktan sonra kulüp başkanlığı görevinden bugün istifa eden Faruk Koca'nın arkasında olduklarını belirtti.

Beştepe Tesisleri önünde toplanan taraftarlar, "İyi gününde, kötü gününde. Hep beraberiz, Ankaragüçlüyüz" ve "İmparator Faruk Koca" tezahüratlarında bulundu.

Hakeme saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca istifa etti

“Başkanımızın arkasındayız”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, taraftar grupları bugün yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ve hakemlerden şikâyetçi kulüplerin bile Koca'ya sosyal medyadan saldırdığını söyleyerek şöyle dedi:

"Başkanımız, elindeki düdükleri silah gibi kullanan hakemlere karşı, kulübümüz ve camiamızın hakları adına ölçülülük sınırı aşılmışsa da sonuna kadar mücadele etmiş ve bizim gözümüzde, olmasını hiç istemesek de tepkisini göstermiştir.

"Bu olay umut ediyoruz ki futbol tarihimizde milat olur ve hakları yenen tüm camialar, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) suçlarını başkanımız Faruk Koca üstünden aklamaya çalışmazlar. Ankaragücü taraftarları olarak başkanımız ve armamızın arkasında olacağımızı kamuoyuna ilân ediyoruz." (TY)