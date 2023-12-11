Ankaragücü Başkanı Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, takımının Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’i yumrukladı.

Saldırının ardından yere düşen Meler’in bir gözü şişti. Koca'nın beraberindeki bazı erkekler de yerdeki Meler'e tekmelerle saldırmaya devam etti.

Bakan Bak saldırıyı kınadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bak, "Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıya tepki göstererek, hakem Meler'e geçmiş olsun dileklerini belirtti.

Yetlikaya bir sonraki paylaşımında, ilk saldırıyı gerçekleştiren Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Yerlikaya şöyle dedi:

"Umut Meler’e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir."

"Hakemimize saldırıda bulunan "K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayda "sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını" açıkladı.

Tunç, tüm şüphelilerin tespiti için Ankara Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimatın verildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz" dedi.

Habertürk'ün haberine göre olayda hakem Halil Umut Meler'e tekme atan 3 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık'tan açıklama

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını ve Ankara Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü'ne "Tüm şüphelilerin tespit edilmesi, göz altına alınıp mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edilmeleri" talimatı verildiğini duyurdu.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma devam etmekte olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi, göz altına alınıp mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Erdoğan da kınadı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X'te yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınadığını belirtti. Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."

Olağanüstü toplantı

Süper Lig'in yayıncı kanalı BeIN Sports, saldırı sonrasında TFF yönetiminin olağanüstü toplanma kararı aldığını bildirdi.

Fenerbahçe ve Türkiye Milli Takım futbolcusu Umut Nayır da saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Nayır, "Hakeme ne söylense ne yapılsa kendini haklı gören bir zihniyet her tarafımızı sardı" dedi.

Detaylar Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti. Karşılaşmanın gollerini 14. dakika Morutan (MKE Ankaragücü) geldi, 90+7. dakikada ise sonucu belirleyen golü Gaich (Çaykur Rizespor) kaydetti. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Koca AKP'nin kurucularından ve eski milletvekili AK Parti'nin kurucu üyesi olan Koca, TBMM'de XXII. ve XXIII. Dönem AK Parti'den Ankara Milletvekilli olarak görev yaptı. 2021 yılında yapılan olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca Ankaragücü başkanlığına seçildi.

BURSASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI Futbolda Şiddetin Nedenleri ve Olası Çözüm Yolları

Futbolda Şiddete Ağır Ceza Geliyor

(EMK)