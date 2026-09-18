Ankara’da “yeni nesil suç örgütü” soruşturması: 67 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yeni nesil suç örgütleri”ne yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 82 kişiden 67’si tutuklandı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda “yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları” öne sürülen 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis, hakkında gözaltı kararı bulunanlardan 82’sini gözaltına aldı.
67 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 82 kişiden 67’si tutuklandı.
Hakimlik, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.
Başsavcılık, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul’da yakalandı
Savcılığın “propaganda” iddiası
Soruşturmanın önceki aşamasında Başsavcılık, 14 Eylül’de yaptığı açıklamada 114 kişinin sosyal medya platformları üzerinden “yeni nesil suç örgütlerinin eylem tiplerine uygun propaganda yaptığı” iddiasıyla gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.
O tarihte şüphelilerden 74’ünün gözaltına alındığı açıklanmıştı.
(NÖ)