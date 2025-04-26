Ankara’da üniversite öğrencilerine polis müdahalesi

Üniversite öğrencileri 25 Nisan Cuma günü Ankara halkına açık çağrı yaparak Konur Sokakta buluştu.

Bilkent, ODTÜ, Ankara, Gazi, TED ve Hacettepe üniversitesi öğrencileri “Gençlik ayakta, geleceği için yürüyor!” ortak çağrısıyla Konur Sokak’tan Adalet Bakanlığına yürüyerek basın açıklaması gerçekleştirmek istedi.

Öğrenciler polisin orantısız müdahalesine maruz kaldı

Yürüyüşün “kanunsuz” olduğunu belirten polis yürümek isteyen kitleye müdahale etti. Yoğun müdahale ardından ters kelepçe gözaltına alınan öğrenciler, “Kadınlar ölürken polis neredeydi?” ve “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek.” sloganlarıyla polis müdahalesine tepki gösterdi.

Öte yandan, müdahaleler sırasında pek çok öğrenci yerlere yatırılıp sürüklenerek ters kelepçe gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)’nin yaptığı açıklamaya göre aralarında Av. Ekin Öztürk Yılmaz ve BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya’nın da dahil olduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin gözaltılara dair açıklaması tepki çekti

Valiliğin, sosyal medyada dolaşan gözaltı videolarına dair X hesabında yaptığı açıklama sosyal medyada “transfobik” olmakla tepki çekti.

25 Nisan 2025 günü saat 21.00 sıralarında Çankaya İlçemiz Konur Sokak üzerinde yasadışı eylem yapan 300 kişilik grubun, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almayarak yürüyüşe geçmeleri ve polise karşı mukavemet etmeleri üzerine, gruba müdahale edilmiştir. Olayla… — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 25, 2025

(DS/HA)