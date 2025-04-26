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Yayın Tarihi: 26 Nisan 2025 13:34
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2025 13:44
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Ankara’da üniversite öğrencilerine polis müdahalesi

“Gençlik ayakta, geleceği için yürüyor!” ortak çağrısıyla toplanan üniversite öğrencileri polis müdahalesiyle karşı karşıya geldi. İçlerinde Avukat Ekin Öztürk ve BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya'nın da olduğu 30 kişi ters kelepçe gözaltına alındı.

Devrim Stadyumu
Devrim Stadyumu

Devrim Stadyumu
Görseli Büyüt
Ankara’da üniversite öğrencilerine polis müdahalesi

Üniversite öğrencileri 25 Nisan Cuma günü Ankara halkına açık çağrı yaparak Konur Sokakta buluştu.

Bilkent, ODTÜ, Ankara, Gazi, TED ve Hacettepe üniversitesi öğrencileri “Gençlik ayakta, geleceği için yürüyor!” ortak çağrısıyla Konur Sokak’tan Adalet Bakanlığına yürüyerek basın açıklaması gerçekleştirmek istedi.

Öğrenciler polisin orantısız müdahalesine maruz kaldı

Yürüyüşün “kanunsuz” olduğunu belirten polis yürümek isteyen kitleye müdahale etti. Yoğun müdahale ardından ters kelepçe gözaltına alınan öğrenciler, “Kadınlar ölürken polis neredeydi?” ve “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek.” sloganlarıyla polis müdahalesine tepki gösterdi.

Öte yandan, müdahaleler sırasında pek çok öğrenci yerlere yatırılıp sürüklenerek ters kelepçe gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)’nin yaptığı açıklamaya göre aralarında Av. Ekin Öztürk Yılmaz ve BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya’nın da dahil olduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin gözaltılara dair açıklaması tepki çekti

Valiliğin, sosyal medyada dolaşan gözaltı videolarına dair X hesabında yaptığı açıklama sosyal medyada “transfobik” olmakla tepki çekti.

(DS/HA)

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