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YT: Yayın Tarihi: 26.09.2026 15:57 26 Eylül 2026 15:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.09.2026 16:02 26 Eylül 2026 16:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Ankara’da transfobiye karşı forum

"Foruma tüm demokratik kitle örgütlerini, insan hakları örgütlerini, sendikaları, dernekleri ve LGBTİ+ları çağırıyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ankara’da transfobiye karşı forum
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Arya’ya Ne Oldu İnisiyatifi, Ankara Kadın Platformu ve Ankara Pride çağrısıyla Ankara’da “Sistematik Transfobiye Karşı: Yas, Adalet ve Mücadele” başlıklı bir forum düzenlenecek.

Formu düzenleyenler forumun transfobinin devlet aygıtları aracılığıyla nasıl körüklendiğini, transların hayatın içinde ne tür yöntemlerle yalnızlaştırıldığını ve katledilen ya da intihara sürüklenen transların yasını tutabilmenin politik önemini ele almayı hedefliyor.

Etkinlik, Arya için yürütülen adalet mücadelesini büyütmeyi, toplumsallaştırmayı ve transları ölüme sürükleyen politikaları teşhir etmeyi amaçlıyor. Tüm demokratik kitle örgütleri, insan hakları savunucuları, sendikalar, dernekler ve LGBTİ+’lar foruma davet ediliyor.

Formü düzenleyen kurunlar şu çağrıyı yaptı:

"Bu forum, Arya’ya Ne Oldu İnisyatifi olarak Arya için yürüttüğümüz adalet mücadelesini büyütmesi ve toplumsallaştırması, transları ölüme sürükleyen fobik devlet politikalarını teşhir etmesi açısından önemli bir yerde duruyor.

Foruma tüm demokratik kitle örgütlerini, insan hakları örgütlerini, sendikaları, dernekleri ve LGBTİ+ları çağırıyoruz!

Foruma katılmak, foruma dair gün ve mekân bilgini öğrenmek için sosyal medya hesap bio’muzdaki formu doldurabilirsiniz."

Katılmak için bu formu doldurabilirsiniz

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
trans öğrenci Arya LGBTİ + transfobi
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