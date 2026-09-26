Ankara’da transfobiye karşı forum

Arya’ya Ne Oldu İnisiyatifi, Ankara Kadın Platformu ve Ankara Pride çağrısıyla Ankara’da “Sistematik Transfobiye Karşı: Yas, Adalet ve Mücadele” başlıklı bir forum düzenlenecek.

Formu düzenleyenler forumun transfobinin devlet aygıtları aracılığıyla nasıl körüklendiğini, transların hayatın içinde ne tür yöntemlerle yalnızlaştırıldığını ve katledilen ya da intihara sürüklenen transların yasını tutabilmenin politik önemini ele almayı hedefliyor.

Etkinlik, Arya için yürütülen adalet mücadelesini büyütmeyi, toplumsallaştırmayı ve transları ölüme sürükleyen politikaları teşhir etmeyi amaçlıyor. Tüm demokratik kitle örgütleri, insan hakları savunucuları, sendikalar, dernekler ve LGBTİ+’lar foruma davet ediliyor.

Formü düzenleyen kurunlar şu çağrıyı yaptı:

"Bu forum, Arya’ya Ne Oldu İnisyatifi olarak Arya için yürüttüğümüz adalet mücadelesini büyütmesi ve toplumsallaştırması, transları ölüme sürükleyen fobik devlet politikalarını teşhir etmesi açısından önemli bir yerde duruyor.

Foruma tüm demokratik kitle örgütlerini, insan hakları örgütlerini, sendikaları, dernekleri ve LGBTİ+ları çağırıyoruz!

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(EMK)